A un mes del crimen de Morena Domínguez, cómo está el barrio donde la mataron

El 9 de agosto Morena Domínguez, de 11 años, iba a clases, como todas las mañanas, pero un robo la dejó sin vida. Dos delincuentes a bordo de una moto la cruzaron a metros de la Escuela Almafuerte N° 60, de Villa Diamante, del partido bonaerense de Lanús, para robarle la mochila. La arrastraron y golpearon. La nena murió. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Horas más tarde los vecinos marcharon hacia la Municipalidad para pedir justicia, dos hombres fueron detenidos, pero a un mes uno fue liberado por falta de pruebas, otro implicado estaría en libertad y no hay más novedades en la causa.

La familia de Morena quedó desarmada de dolor. Lo mismo pasó con sus docentes y compañeritos de la escuela. MDZ intentó tomar contacto con el entorno de la víctima pero la mamá dijo que prefiere no hablar del tema mientras que del ala paterna nadie respondió. Es en la comunidad educativa de la nena donde hay una lucha más pública por justicia y memoria. Son los niños los que insisten en recordar a su compañerita y desean un futuro mejor, por eso mañana habrá una marcha.

"Se cumple un mes de la muerte de Morena. Los convocamos a todos a las 15 en la plaza Giardino para pedir justicia por ella. Que no quede en la nada, que los políticos no nos tapen la boca. Salgamos todos a pedir justicia por ella. Si tienen contactos de canales de televisión, avisen para que se hagan presentes", dice una convocatoria que fue lanzada en grupos de Whatsapp para recordar a la nena fallecida y pedir que el caso no quede impune.

Aunque la muerte de la nena de 11 años generó gran conmoción, se suspendieron actos de campaña y varios políticos, a días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, se refirieron al tema y cambiaron sus agendas, el mes que pasó se parece a una eternidad y ya casi nadie se acuerde lo ocurrido. Incluso, en el barrio, nada cambió, según los vecinos.

"Sigue todo igual, hay presencia de policías en las cuadras del colegio. Pero salís de ese perímetro y sigue siendo tierra de nadie", le contó a MDZ la madre de una de las amigas de Morena que también marchará mañana por más seguridad en el barrio. Y agregó que "los chicos siguen como pueden y la recuerdan todos los días".

Vecinos del barrio donde fue asesinada Morena se reunirán para pedir justicia.

Video: así fue el momento del asalto a Morena