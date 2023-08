El desgarrador testimonio del hermano de Morena Domínguez

El hermano de Morena Domínguez, la menor asesinada durante un robo en Lanús, expresó el dolor por su pérdida y sostuvo que conoce del barrio a dos de los delincuentes.

“Ella era mi vida, los mataría porque me sacaron a mi hermana”, manifestó Bruno acerca de cómo era su relación con Morena y sostuvo: "Extraño todo de ella".

“Era una chica muy buena, un pan de Dios. Yo estoy muy mal, todavía no comí, no dormí pensando que no tengo más a mi hermana”, se lamentó Bruno.

Familiares y vecinos expresaron sus condolencias en una despedida más que dolorosa para el barrio Villa Diamante de Lanús.

En diálogo con Nosotros a la Mañana, el joven explicó cómo es la situación familiar y responsabilizó a su mamá al sostener que todo cambió cuando Morena se fue a vivir con ella. “Si hubiese estado acá, con mi papá, estaría viva todavía”, enfatizó.

Aun así, todavía falta esclarecer la cuestión interna de la familia. Eso recién se podrá saber tras el entierro, en el que estuvo presente la madre recién llegasa de Salta, donde bautizó a su bebé de cinco meses.

Acerca de los ladrones que están detenidos por el crimen, el adolescente de 17 años añadió un dato revelador: “A dos de los delincuentes los conocía, eran del barrio”. Este relato se relaciona a lo que muchos vecinos del barrio Villa Diamante acerca de que la banda "se apropió" del lugar y que conocen "hasta el ruido del motor de la moto".