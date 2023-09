El crudo relato de inquilinos: "Cuando te mudás, te fundís y endeudás"

Tres años atrás se sancionó la Ley de Alquileres (27.551) que hoy atraviesa un debate para su modificación en el el Senado de la Nación, luego de que la Honorable Cámara de Diputados aprobara el cambio de dos artículos: el que refiere a la duración de los contratos y el que habla del ajuste del canon mensual. Sobre el primero, se propuso que se pase a un plazo de 36 meses a 24; y sobre el segundo, que los aumentos sean cuatrimestrales. Esto aún genera controversia y aunque fue bien aceptado por el sector inmobiliario, no cayó bien entre los inquilinos que hicieron un fuerte llamado al Ejecutivo a que cumpla con su responsabilidad y a los legisladores a que no sean corporativistas con el mercado.

En debate de comisión, Juan Arrizabalaga, miembro de Inquilinos Tandil, habló en representación de los más de diez millones de inquilinos del país y se dirigió a los legisladores. "Entendemos que no es el momento (de cambiar la Ley), no crean algunos que les dieron un cheque en blanco para avanzar sobre los intereses más sensibles del pueblo argentino", dijo y, con fuerza, sentenció: "si quieren discutir leyes, podríamos empezar por aplicarlas".

Para Arrizabalaga, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con la aprobación por 125 votos de la modificación de la Ley de Alquileres es "un nuevo ataque del lobby inmobiliario" que tiene la capacidad de penetrar en la clase política. En este sentido, definió que lo sucedido "no ha sido más que una reforma pro mercado, pro rentistas" y analizó: "No sólo va a generar más inestabilidad habitacional, sino en vez de firmarse dos contratos en seis años, va a firmarse tres generando más costos inmobiliarios que los paga la parte inquilina".

Lo que el representante de los inquilinos quiso graficar es que habrá, según su punto de vista, una fuerte "multiplicación de costos" que impactará directamente en el bolsillo de los que no son propietarios. "Es sacarle más plata a los inquilinos para ponerla en el bolsillo de los rentistas", dijo Arrizabalaga.

Legisladores del oficialismo y la oposición tuvieron hoy fuertes cruces en el Senado. Foto: Télam.

"La ciencia es opacidad"

Con dureza, el inquilino representante criticó el sistema actual del mercado inmobiliario y se dirigió al Ejecutivo de la Nación. "Desde el día 2, el sector inmobiliario atacó la Ley de Alquileres porque la ciencia es opacidad, es estar en negro, no registrar los contratos. El Estado no hace cumplir la ley, no obliga a la registración de los contratos. Cuando la gente tiene un problema, ¿dónde está el Estado? ¿por qué no hace cumplir la ley?", cuestionó y describió los principales problemas que enfrentan hoy: "altos precios en los inicios de los contratos, no renovación, ajustes en tiempos que no son anuales, mensajes de las inmobiliarias todos los días para que los inquilinos y las inquilinas aumenten voluntariamente su alquiler", entre otros.

"Quitan viviendas del mercado, las ponen en dólares, cobran comisiones indebidas cuando te cambiás de alquiler, te fundís, te endeudás y, para la inmobiliaria, es mejor que el alquiler este más caro porque cobra comisión, que no la paga el propietario sino el inquilino. Venimos a oponernos y a bloquear el avance promercados, porque lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan dónde ir a vivir ni para pagar el alquiler", disparó Arrizabalaga y aseguró que "el sueño del mercado inmobiliario en la Argentina, su utopía, es borrar la frontera entre el alquiler permanente y el temporario, sin derechos para los inquilinos, en dólares. Y es producto de que, en Argentina, la vivienda está en manos del mercado y el Estado mira desde la tribuna".