Ley de Alquileres: qué dicen inquilinos e inmobiliarias tras la sesión

"¿A quién le avisaron que no le renuevan el contrato?", preguntó en Twitter el usuario Rippy Rizza, periodista y creador de contenidos de gaming, cultura pop y tecnología. Y completó el chiste: "Tiene dos pulgares y está contemplando sacarse los ojos con ellos". Su historia es una más de la de miles de inquilinos del país que están al borde de quedarse en la calle por la falta de oferta de departamentos en alquiler. Aunque se lo toma con humor, su situación no es graciosa y genera angustia.

A él le avisaron esta semana que no le renuevan y lanzó una frenética búsqueda en redes sociales por un departamento de tres ambientes, que acepte dos gatos. "Me imagino que muchos y muchas de ustedes deben estar en la misma. Ante todo, mi empatía y compañía en este momento de stress. Si me siguen, saben que siempre RT (retuiteo) estas datas cómo las búsquedas laborales. Así que voy a estar en esa también para que les llegue a quienes busquen", agregó en el hilo y terminó: "Conozco muy bien esa sensación de estar completamente en pelotas y no les puedo decir que va a cambiar pronto, pero lo que queda claro es que si no nos ayudamos entre nosotros, la cosa es más jodida aún. Éxitos y gracias".

De acuerdo a un informe de Reporte Inmobiliario, "en julio pasado la cantidad de departamentos de 1 a 4 ambientes usados disponibles para alquilar, que se publicaron en buscadores de propiedades, fue de sólo 686 unidades" y "la cifra actual resulta inferior en un 26 % a la existente en junio y es el 58,4 % menor a la que hallaban quienes buscaban alquilar departamentos en julio del año pasado", cuando el total era de 1.649. Esto debería cambiar a futuro, aunque no pronto.

El miércoles, la modificación de la Ley de Alquileres logró sanción en la Cámara de Diputados, con 125 votos afirmativos, 112 negativos y tres abstenciones, y aunque ahora falta la definición en el Senado todo indicaría que los cambios que buscan que los contratos sean a dos años y con actualizaciones cuatrimestrales serían un hecho.

Hay un 58,4% menos de propiedades en alquiler que el año pasado. Foto: Archivo MDZ

Luciano Martín, miembro de INMO VILCHES de Mendoza, dijo en diálogo con MDZ que "hay que ver qué impacto tiene a futuro" aunque anticipó que para él "va a ser bueno". Actualmente en la capital de la provincia "hay 693 casas a la venta mientras sólo 12 en alquiler". Entonces, todo indicaría que las propiedades que estaban en alquiler por la ley vigente pasaron a venta y que esto debería revertirse. Además, Martín describió otra situación que se da en el contexto actual y es que muchas propiedades "están en el freezer" hasta que la normativa salga y los propietarios recuperen algo de confianza. "En la cuenta de Instagram me explota de gente que busca alquiler. Es imposible contestar todo. Cada que publico una propiedad recibo al menos 15 mensajes por hora", agregó.

Federico Castromil, exvicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, titular de López Castromil, abogado y corredor inmobiliario, habló con MDZ y analizó que "la vivienda se encolumna en dos ejes, financiamiento y alquileres y hoy no hay ninguno de los dos". Para el referente inmobiliario lo que sucede hoy es que "la gente no puede comprar ni alquilar" y "esto se va a resolver con una política integral" ya que lo que se atraviesa actualmente "es una reforma parcial".

Propietarios esperan ver qué pasa con las modificaciones para definir qué hacen con sus viviendas. Foto: Archivo MDZ

"La realidad es que hay que trabajar mucho más. Falta mucha previsibilidad jurídica para ambas partes porque el inquilino no sabe cuánto termina pagando y el propietario cuánto termina cobrando. En un país donde hay tanta incertidumbre se hace muy complejo. Esto es como un paciente que tiene 43° de fiebre y le estamos dando un par de aspirinas. No va a terminar de solucionar el tema y habría que hacer una política realmente de shock, pero en período eleccionario va a ser imposible y será una tarea para después de diciembre", concluyó.

Para Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, lo que sucedió ayer "fue muy positivo" y tiene fe en lo que sucederá en el Senado.