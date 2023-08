Ley de Alquileres: diputados de la oposición lograron media sanción y ahora se define en el Senado

La oposición juntó 125 votos afirmativos para darle media sanción a la modificación de la Ley de Alquileres. En caso de conseguir la aprobación del Senado, los contratos de alquiler pasarían de tres a dos años y los aumentos podrían ser cada cuatro meses. El porcentaje de esos aumentos se definiría por acuerdo entre el inquilino y el propietario, según la inflación, el aumento de los sueldos o los precios mayoristas.

Un rato antes de la media sanción del dictamen de la minoría, el Frente de Todos intentó aprobar su propio dictamen que mantenía los años de contrato y los plazos de aumentos. Sólo eximía de algunos impuestos a las personas que decidieran poner alguna propiedad en el mercado. Con esto, buscaban bajar los precios mediante el aumento de la demanda.

Javier Milei finalmente votó en contra del proyecto del oficialismo, pero también se opuso a las modificaciones que propusieron los otros bloques opositores. "Se hacen mucho los cocoritos, pero hicieron todo lo posible para mantener todo igual", deslizó un diputado de la coalición opositora. La postura del espacio libertario la expresó Carolina Píparo, que todavía mantiene su lugar al lado José Luis Espert, su exaliado en 2021.

La diputada planteó que la sesión de hoy "era un show". "Cuando llamaron a esta sesión, siempre supieron que no tienen los acuerdos necesarios para derogar, ni siquiera acuerdo internos", dijo Píparo en el recinto. Con esto buscaba rebatirle a Juntos por el Cambio que su postura era derogar la ley.

La oposición quiere derogar la Ley de Alquileres. Crédito: Prensa Diputados

"Hay algo más grave, esta ley no funcionó porque el estado se metió donde nadie lo llamó. No nos tenemos que meter en este mercado en ninguna situación económica", enfatizó la diputada mileísta.

En tanto, el propio Milei dijo: "No se necesita una nueva ley de alquileres. Hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros".

"Firmaron nota para tratar hoy en la sesión la Ley de Alquileres y cuando el tema comienza a tratarse se levantan y se van de la sesión. De esa forma sólo contribuyen a que se mantenga el status quo y la actual ley que tanto daño hace en el mercado", disparó el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical).

Cómo votaron los diputados

La mayoría de 125 votos afirmativos para modificar la Ley de Alquileres contó con 116 de Juntos por el Cambio, tres del interbloque Provincias Unidas 3, que lo integran cuatro diputados pero el misionero Diego Sartori estuvo ausente por enfermedad, cuatro de los ocho del Interbloque Federal (Alejandro "El Topo" Rodríguez y Natalia De la Sota votaron en contra porque estaban en desacuerdo con que no se fijara una fórmula de aumento) y los dos del bloque SER, el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal.

Los votos negativos llegaron del Frente de Todos que aportó 103 en contra, los cuatro del Frente de Izquierda y los tres libertarios de La Libertad Avanza. Las abstenciones vinieron de parte de los dos socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez y el selteño de La Cámpora, Emiliano Estrada. La oposición logró aprobar las modificaciones en la Ley de Alquileres. Crédito: Celeste Salguero

"Pudo haber sido una sesión mucho peor en este contexto", se sinceró frente a MDZ una de las espadas parlamentarias del oficialismo. "En este contexto, fue una sesión breve donde sólo se trató este tema", agregó en referencia a que no se enfatizó en la derrota electoral del oficialismo ni en la situación social.

En la oposición de Juntos por el Cambio destacaron la decisión de Mario Negri, jefe del bloque UCR, que decidió convocar a la sesión especial en la última reunión, el pasado 5 de julio. Sin embargo, deberán "explicar por qué no la derogaron", analizó una fuente parlamentaria.

El debate en Diputados

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, defendió la propuesta de cambio de la Ley de Alquileres que propone el Frente de Todos en Diputados. "Reconocemos las dificultades y queremos dar respuesta, pero para eso hay que alejarse de las convicciones electoralistas", disparó Martínez contra la oposición.

"Hoy vuelven a tironearse por la derogación y no les preocupa la situación de los inquilinos que busca una casa", insistió el jefe del bloque oficialista. Esto le llevó la respuesta de Graciela Camaño (Interbloque Federal) que defendió el dictamen de minoría que tiene el apoyo del resto de los bloques opositores y de Juntos por el Cambio. "No pretendemos hacer tanta alaraca con lo que proponemos, queremos mejorar la oferta. Esta ley no fue pensada por una Argentina de 400% de inflación", dijo Camaño.

"No hay una resolución definitiva, el que hoy venga a decir que está peleando por 'los derechos de', debería poder mirar un poco la historia y todo lo que hicimos mal por esos derechos. Sólo venimos a mejorar un poquito la oferta", remarcó Camaño. La presentación del dictamen de minoría siguió con Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), un aliado clave para impulsar el cambio en la normativa.

Por Juntos por el Cambio, una de las que recogió el guante fue Karina Banfi (UCR), que podría ser la próxima jefa del bloque radical una vez que Negri, un histórico de la casa, deje el Congreso. "No hay ninguna política habitacional del Gobierno y mientras tanto la inflación esperada para el mes de agosto es de 2 dígitos", señaló.

"En Argentina no hay un mercado inmobiliario de grandes empresas o Real Estate como en otros países. Acá lo que hay es jubilados, autónomos, trabajadores, que pudieron comprarse una casa y hoy quieren hacer una diferencia para no tener que pedirle plata a los hijos para que le paguen los remedios", dijo la dirigenta radical.

Por el oficialismo también habló Mónica Macha que dijo que "los cambios cada dos años generan un trastorno que es evidente para quienes alquilan, sumado a la angustia de saber que un contrato se vence y que tienen que rearmar en dónde se va a vivir y qué es lo que se va a poder alquilar”.

En un primer momento, la oposición unificada pidió votar la derogación de la Ley de Alquileres, como esto no tenía dictamen de comisión, se necesitaba una mayoría especial de los dos tercios de Diputados. Así, 124 diputados votaron a favor y 110 en contra. La sesión comenzó pasada las 12. Crédito: MDZ Foto sacada con Motorola G32

Milei llegó sobre el filo de que la sesión cayera y no hubiera quórum. Juntos por el Cambio esperaba que llegaran los aliados de los bloques provinciales. El libertario llegó sobre la hora junto con Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

La intención de este espacio es sólo votar la derogación de la Ley de Alquileres, algo muy difícil que ocurra ya que se necesita una mayoría especial que el kirchnerismo puede bloquear fácilmente.

Una vez rechaza la derogación, se tratará el proyecto del oficialismo que propone algunas leves modificaciones a la norma actual. Esta iniciativa también será rechazada. Y Juntos por el Cambio buscará hacer algunas modificaciones a su proyecto para poder acordar una mayoría y cambiar la ley actual. Lo mileístas no están dispuestos aprobarlo y el final es abierto en Diputados.