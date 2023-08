Efecto PASO: menos departamentos en alquiler y aumentos de más del 120%

Después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo hay turbulencias en el sector inmobiliario. El triunfo de Javier Milei genera incertidumbre entre propietarios e inquilinos a la vez que la abrupta devaluación anticipa una fuerte suba de la inflación que se trasladará directamente al valor de las rentas de las viviendas en tanto los trabajadores pierden poder adquisitivo y tienen más dificultades para pagar un techo y se alejan más aún del sueño de la vivienda propia.

De acuerdo a un informe de Reporte Inmobiliario, "en julio pasado la cantidad de departamentos de 1 a 4 ambientes usados disponibles para alquilar, que se publicaron en buscadores de propiedades, fue de sólo 686 unidades" y "la cifra actual resulta inferior en un 26 % a la existente en junio y es el 58,4 % menor a la que hallaban quienes buscaban alquilar departamentos en julio del año pasado", cuando el total era de 1.649.

El escenario es alarmante. La oferta formal y en pesos de departamentos usados en alquiler se reduce. No así la de alquileres temporarios, por plataformas y en dólares. Además, los precios superan la inflación y hay preocupación entre los propietarios respecto a la decisión que toman de alquilar o no dado que por la ley de alquileres vigente no es posible efectuar aumentos mensuales o trimestrales, por ejemplo, sino solo interanuales.

"A esta caída estrepitosa de la oferta, que ya era escasa un año atrás, se suma el incremento de su cotización inicial que alcanza, en el promedio general de los departamentos de todas las tipologías, el 245 % interanual. En julio de este 2023, el valor medio de la oferta existente para una unidad de 1 ambiente alcanzó ya los $ 180.000 mensuales, mientras que la media del valor locativo de una unidad de 2 ambientes llegó a los $ 192.500", informó Reporte Inmobiliario.

El resultado de las PASO genera incertidumbre en el mercado inmobiliario. Foto: Archivo MDZ

Desde la consultora, demás informaron que "las cotizaciones de los departamentos de dos dormitorios que se ofrecían en alquiler durante julio pasado registraron un valor medio de $ 247.250, mientras que las escasísimas unidades con 3 dormitorios disponibles alcanzaron una cotización media en los $ 360.000".

Para Fernando Álvarez de Celis, director Ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, "la volatilidad que está teniendo el dólar implica que habrá muy pocas operaciones de compra y venta". Según el experto, "el precio es nominalmente alto, pero eso no significa que vaya a haber más operaciones". En tanto sobre los alquileres, explicó que "hay que ver cómo reacciona la clase política" aunque "esta inestabilidad que hay desde el punto de vista económico e inflacionario va a seguir afectando fuertemente, sobre todo por la incertidumbre de qué se va a hacer con la Ley de Alquileres, que no creo que se modifique en el corto plazo".