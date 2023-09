Ley de alquileres: las negociaciones que traban al Senado frente al pedido de las inmobiliarias

El Senado sigue con las negociaciones con la mira puesta en dictaminar este jueves la reforma de la ley en los contratos de alquileres, después de escuchar a inmobiliarias, propietarios e inquilinos. Mientras tanto, empiezan las llamadas y visitas a despachos entre el oficialismo (que no termina de ponerse de acuerdo internamente) y los bloques menores. Juntos por el Cambio (JxC) se aferra a la media sanción, pero todo indica que habrá cambios a la media sanción que llegó de Diputados.

“Camau, vení con nosotros”, le gritó un senador de JxC a Carlos Espínola, uno de los senadores clave del bloque Unidad Federal que sigue de cerca el debate y empieza a buscar acuerdos con el kirchnerismo en este tema, aunque, al cierre de este artículo, no hay nada definido respecto a cómo deben ser los contratos de alquiler.

En caso de no ponerse de acuerdo para mañana cada uno de los tres espacios, FdT, JxC y Unidad Federal, podría presentar su dictamen. Si esto ocurre, el del oficialismo tendría la mayoría y el resto minoría. “Podemos dictaminar y seguir las negociaciones después, hasta dos minutos antes de votar”, dijo relajado uno de los diputados oficialistas que trabaja para que se ponga de acuerdo el propio kirchnerismo.

Hacia adentro del Frente de Todos hay acuerdo en que los aumentos cada cuatro meses no avanzará, los más duros insisten con que sean una vez por año, algunos aceptan que sea cada seis. Más aún, teniendo en cuenta que este plazo entusiasma a los bloques provinciales.

Las cámara inmobiliarias pidieron que se resuelva urgente el tema. Crédito: MDZ

En Juntos por el Cambio aseguran que la negociación del oficialismo con la oposición está cerrada. “Eso es algo rápido, lo que ellos están negociando es meter los pliegos de los jueces”, analizó un senador de la oposición, sobre el tema que tiene paralizada a la Cámara alta, que sólo tuvo una sesión en lo que va del año. Durante el plenario de comisiones se conoció la sentencia de la Corte Suprema que obliga a la jueza Ana María Figueroa, una de las que quedó en el centro de la escena, a dejar su cargo. “Con eso nos sacamos una piedra en el zapato”, dijo Julio Martínez, pero lo interrumpieron porque el debate tenía que ver con la ley de alquileres.

Los representantes de inmobiliarias y propietarios pidieron al Congreso que definiera la situación y se inclinaron hacia una flexibilización de la ley actual, con más aumentos por años y contratos más cortos. Pero el kirchnerismo busca ganar tiempo para “sacar la mejor ley”.

“La media sanción tiene sólo el acompañamiento de un sector, no vino con un acuerdo, no fue como la ley anterior donde hubo un amplísimo acuerdo”, señaló la senadora Juliana Di Tulio (Frente de Todos). Además, dejó un mensaje a las cámaras inmobiliarias que generó tensión en el Salón Arturo Illia del Senado: “Sin propietarios ni inquilinos, no pueden laburar”. “No es lo mismo el que tiene una o dos propiedades para alquilar que alguien que tiene 6 o 7 propiedades”, señaló.

El punto en común entre lo que propone Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, junto con las inmobiliarias y propietarios, tiene que ver con la baja de impuestos para las personas que decidan poner en alquiler alguna propiedad. Así apuntan a bajar los precios de los alquileres a través del aumento de la demanda.

En paralelo, mientras se debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, el oficialismo empieza a conversar con los senadores de los bloques provinciales que quieren modificar la media sanción. “Nosotros somos la cámara revisora y tenemos ver con mucha atención la media sanción”, señaló a MDZ Guillermo Snopek (Unidad Federal), que tiene conversaciones con Daniel Bensusán (Frente de Todos), que preside el plenario.

Sin embargo, el bloque que preside Snopek busca unificar una postura propia. Alejandra Vigo (Unidad Federal) la semana pasada dejó trascender que apoyaba la misma media sanción que llegó de la Cámara baja, en línea con dos de los tres diputados que votaron a favor. Sin embargo, fuentes parlamentaria de ese bloque deslizaron a MDZ, que la senadora estaría dispuesta “a buscar una posición viable para dar una respuesta”, lo que implica votar modificaciones. Anabel Fernández Sagasti participó del debate por la Ley de Alquileres en el Senado. Crédito: Télam

La mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT) dejó en claro cuál será la estrategia política que el kirchnerismo planteó en este escenario. “Nuestro bloque no está de acuerdo con varios puntos de la media sanción y estamos buscando consensos amplios con todos los bloques, siempre sabiendo que tiene que ser con celeridad”, afirmó.

En tanto, Juliana Di Tulio (FdT) mantiene la postura de los contratos de tres años, aunque estaría dispuesta a bajar a dos en caso de que haya acuerdo en su bloque y con los aliados. Respecto a la fórmula para definir los aumentos, sostiene que lo mejor es el índice salarial total, que lo mide el Indeciso. Esto incluye a los ingresos de los trabajadores registrados y no.

Lo que sí valora de la media sanción es la eximición del impuesto de bienes personales para las personas que tengan dos inmuebles y los beneficios para monos tributos tras que aprobó la Cámara baja.

Cambios en los contratos de alquileres: el debate

En la primera jornada informativa pasó una serie de expositores de la cámaras inmobiliarias y organizaciones de propietarios, que dejaron su mirada sobre la situación y contestaron las preguntas de los senadores. En líneas generales, dejaron en claro que la peor situación para el mercado es la incertidumbre que genera la no definición de está situación. También pidieron flexibilizar la ley actual para “generar incentivos en los propietarios”.

Agustín Tea Funes, representante de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba planteó que “la situación es problemática”. “Los propietarios no quieren firmarán un nuevo contrato porque tienen que atarse a una ley que no funciona”, indicó. También puntualizó su crítica a la ley actual: “La modificación de estos dos artículos (los que fijan los aumentos anuales y determinan los contratos de tres años) para darle certidumbre al mercado”.

Por su parte, Alejandro Hadrowa, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios, reconoció que la media sanción tal vez “no sea la mejor ley”. Sin embargo, remarcó: “Necesitamos una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado”, insistió. Además, fue de los pocos que defendió que los alquileres aumenten hasta tres veces por año: “Si dejamos la actualización cada cuatro meses muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado actual”.

Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas, planteó la problemática de las personas que viven en la calle. El hombre llegó un rato después de las 15 al Palacio Legislativo con anteojos negros y un bastón blanco.

“Cada vez hay más personas en la calle, sí algunos son indigentes, pero también hay gente que no puede pagar la renovación del aumento del alquiler”, dijo y agregó: “También hay mucho que no tienen la suerte de volver a la casa de sus padres y pasan la noche en la calle”.

"Quiero pedir a los senadores y senadoras que mejoren lo que viene de Diputados de alguna manera. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación. Si mejorar es derogar la nefasta Ley de Alquileres que está rigiendo hoy en día, bienvenida la derogación", cerró su presentación.