Virus en el tomate y alerta sanitaria: las sospechas de los productores marplatenses

La detección del virus rugoso del tomate (ToBRFV) en tres puntos del país motivó una alerta fitosanitaria nacional y puso en vilo a los principales centros productores, como el cordón frutihortícola de Mar del Plata que ya venía golpeado por las consecuencias de las últimas tormentas.

Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon, confirmó a MDZ que hubo alertas en Lavalle, Corrientes, el año pasado, pero que recientemente se confirmaron muestras tomadas en marzo pasado en La Plata y Mar del Plata, cuando culminó la temporada de verano.

"El problema se produjo inicialmente en Corrientes y acá en Mar del Plata no tenemos efectos inmediatos porque recién se están preparando los plantines. Hay que capacitar ahora muchísimo a los productores en carácter de prevención; si llegás a tener un caso en muy poco tiempo se puede transportar por todo tu invernadero y arruinarte todos los tomates y morrones, por ejemplo, las producciones más costosas", describió el especialista.

En su descargo, no dudó en criticar a las autoridades del Laboratorio Nacional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el organismo oficial encargado de cotejar las muestras, por las demoras en los resultados. "Lo que reclamamos es que hayan tardado tanto en hacer los controles, no puede ser que tarde de marzo a julio un análisis. Si esto nos ocurre en plena temporada ya no podemos comercializar nada, pero averiguamos que ya cuentan con los reactivos para hacerlo más rápido", agregó.

El virus que afecta a los tomates no tiene riesgos para el consumo humano ni animal - Foto: Shutterstock

Una de las sospechas que cobra más fuerza entre los productores es que "como no llegaron las semillas suficientes por la falta de dólares, que suelen comercializarse en bolsas de 450 gramos con un sello de calidad de Senasa, algunos vivos deben haber aprovechado y las entraron de forma clandestina". "Podemos inferir que hubo lotes contaminados de algún país vecino, entraron en la frontera con Brasil y que se diseminaron en el norte del país", estimó Velimirovich.

No obstante, el virus no reviste de gravedad para el consumo humano ni se nota desabastecimiento en las verdulerías. Se caracteriza por provocar síntomas como manchas marrones en los frutos, deformaciones, pérdida de calidad y reducción en la producción, ya que es de rápida propagación a través de semillas, plantas infectadas y utensilios de trabajo.

Autoridades de Senasa dispusieron que los establecimientos productivos mantengan en aislamiento los sitios de producción donde se produjo la detección y que apliquen medidas de higiene y desinfección en herramientas de trabajo y otros elementos que pudieran actuar como transmisores del virus, según lo establecido por la Resolución Senasa 569 de 2023.

Por los motivos citados, el Gobierno nacional instó a un trabajo interinstitucional público-privado para fortalecer las acciones a partir de determinar la situación del ToBRFV en el país. Ricardo Velimirovich, referente de los productores marplatenses - Foto: Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires

Alerta en la producción de tomate y normalidad en las verdulerías

Los tomates que se consumen en la actualidad en la Provincia de Buenos Aires provienen de Corrientes y el abastecimiento y consumo de los mismos se encuentra en los parámetros normales del invierno, según un relevamiento de este medio.

En tanto, desde Senasa indicaron que el objetivo del alerta es lograr contener y erradicar los focos que eventualmente se detecten del virus, evitando su establecimiento y dispersión, y poner en conocimiento de la situación a los productores y a la sociedad en general.

La norma establece las medidas de prevención, detección, contención y erradicación en relación con este virus, y la denuncia obligatoria de los síntomas sospechosos de la enfermedad.

El virus rugoso del tomate o Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) es una nueva virosis detectada por primera vez en Israel en 2014, que daña cultivos de tomate y pimiento, aunque no afecta la salud humana ni animal.