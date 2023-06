Los memes de julio: las redes sociales explotan con el ingenio argentino

Desde hace unos años, cuando los memes se instalaron en las redes sociales, el cantante Julio Iglesias generó un fenómeno especial porque Internet le rinde homenaje con las frases más ingeniosas ante el inicio del mes que lleva su mismo nombre.

Ya hace unos días que anticipando la finalización de junio y ante el inicio del nuevo mes a partir del sábado, los memes inundan Internet con un humor naif marcando esta especial fecha en el almanaque: un clásico en el séptimo mes del calendario.

Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook, todos le rinden homenaje a julio, el mes, y también del cantante español se refirió a esta situación consultado por la revista “¡Hola!” en 2015. Y al respecto, Julio Iglesias no dudó en expresar sus sentimientos sobre estas divertidas imágenes.

“Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, indicó. Además, dijo que se entera de ellos por las redes sociales y hasta sus amigos más cercanos se los envían.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, añadió.

De hecho, el español, padre del también cantante Enrique Iglesias, reconoció que las nuevas generaciones lo conocen por los memes durante el mes de julio que por su música.

Los mejores memes que ya circulan por las redes sociales: