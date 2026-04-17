El parque suma un nuevo polo gastronómico y reabre el debate por su crecimiento

El Parque General San Martín vuelve a quedar en el centro de la escena. Esta vez, a partir de la licitación para un nuevo polo gastronómico y turístico en la zona de los Caballitos de Marly, una intervención que apunta a sumar servicios pero que también reabre discusiones de fondo.

El Ministerio de Energía y Ambiente confirmó que cuatro empresas presentaron ofertas para construir y explotar la nueva unidad de servicio. El proyecto contempla un edificio con terrazas, baños públicos gratuitos y espacios turísticos, todo integrado al entorno del parque .

Junto con esto, las autoridades del Ministerio destacaron que la iniciativa forma parte de un plan de renovación de servicios dentro del espacio verde.

El parque suma propuestas gastronómicas, pero crecen las dudas sobre cómo distribuir mejor la actividad en todo su territorio.

Pese al contexto adverso, Mendoza sigue sumando propuestas gastronómicas. Una de ellas es Hábitat, ubicada en el Parque General San Martín jjjdos . Foto: Marcos Garcia/MDZ

El avance del proyecto no se da en un contexto aislado. El parque ya no funciona solo como un paseo urbano, sino como una pieza central dentro del sistema metropolitano del Gran Mendoza.

“El parque es hoy una infraestructura ambiental, recreativa y turística de escala metropolitana”, explicó a MDZ el arquitecto urbanista Diego Kotlik, quien analizó el impacto de estas intervenciones.

En esa línea, el especialista remarcó que el crecimiento de la ciudad hacia el oeste y la consolidación de equipamientos como la UNCuyo lo posicionan en un lugar estratégico dentro del territorio.

Un modelo que combina lo público y lo concesionado

El lago del Parque San Martín Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El lago del Parque San Martín Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Lejos de ser algo nuevo, la presencia de concesiones dentro del parque forma parte de su historia. Desde su diseño original, el espacio contempló actividades que ayudaran a sostener su funcionamiento.

“El parque fue pensado desde el inicio con sectores destinados a actividades específicas”, señaló Kotlik, al recordar que convivían áreas de paseo con instituciones deportivas y otros usos. Hoy esa lógica se mantiene, pero con nuevas demandas. Las concesiones actuales buscan elevar la calidad de los servicios y atraer más visitantes, sin ampliar de forma significativa la superficie ocupada.

Sin embargo, no todo el parque crece al mismo ritmo. Uno de los puntos que más se repite en el análisis es la concentración de inversiones y actividades en torno al lago. “Allí se localizan gran parte de las concesiones y espacios de mayor uso”, explicó Kotlik, al describir el núcleo más activo del parque.

Parque General San Martin Licitacion EL PATIO (doce) La licitación para un nuevo espacio gastronómico pone en foco el rol de los privados y el desarrollo desigual dentro del parque. Marcos Garcia / MDZ

Ese desarrollo contrasta con otros sectores que permanecen menos intervenidos. En especial, el cuadrante sudoeste presenta grandes áreas sin forestación consolidada ni propuestas que atraigan público.

Esa desigualdad interna abre una discusión sobre el modelo de crecimiento. Para los especialistas, las concesiones pueden ser una herramienta útil, pero también pueden profundizar diferencias si no se planifican estratégicamente. “Las concesiones pueden funcionar como atractores de actividad”, planteó Kotlik, aunque advirtió que su ubicación influye directamente en qué zonas se desarrollan.

En ese sentido, aparece la necesidad de pensar el parque como un sistema integrado, donde las inversiones no se concentren solo en los sectores más visibles.

El tránsito y la presión sobre el lago

Portones del Parque San Martín Tránsito Uno de los puntos a observar es el de la gran circulación vehicular que tiene el parque en estos días. Julieta Caballero

Otro de los aspectos que se suma al debate es el uso del parque como espacio de circulación vehicular. Con el paso de los años, el aumento del tránsito cambió su dinámica original. “El parque fue diseñado para caballos y peatones, no para autos”, explicó Kotlik, al marcar cómo esa transformación impactó en su funcionamiento.

Hoy los principales conflictos se concentran en zonas específicas. “El problema más fuerte se da en las cercanías del lago, donde converge la mayor demanda”, detalló el especialista.

Entre la inversión y el uso público

Parque gral San Martin Drone Parque gral San Martin Drone Claudio Gutierrez

El nuevo polo gastronómico se inscribe dentro de este escenario. Por un lado, representa una inversión importante y una mejora en los servicios disponibles para los visitantes.

Por otro, vuelve a poner en discusión cómo se distribuyen esas intervenciones dentro del parque. No solo en términos de infraestructura, sino también en el acceso y el uso del espacio público.

A más de un siglo de su creación, el parque sigue transformándose junto con la ciudad. Cada nueva intervención no solo modifica un sector puntual, sino que impacta en su funcionamiento general.

“El desafío es que todo el parque funcione como un sistema integrado”, resumió Kotlik, al plantear una mirada de largo plazo contemplando sostener el equilibrio entre actividad, conservación y accesibilidad.

En ese contexto, la licitación en los Caballitos de Marly es mucho más que una obra puntual. Es un nuevo capítulo en una discusión que, lejos de cerrarse, sigue creciendo junto con el parque.