Un proyecto busca reconvertir la lucha antigranizo: de qué se trata

Un proyecto que ingresó hace pocos días a la Legislatura pone nuevamente bajo escrutinio el sistema de Lucha Antigranizo que, desde hace años, Mendoza implementa para disminuir el daño que pueden provocar las tormentas de verano en los oasis productivos. La propuesta establece que se inicie un proceso de traspaso de los fondos que se destinan a este programa para la compra e instalación de malla antigranizo para proteger los cultivos de forma directa.



La discusión no es nueva y, en las últimas semanas, incluso el exprecandidato a la Gobernación -y actual compañero de fórmula de Patricia Bullrich- Luis Petri lo catalogó de “ineficiente”. Como parte de la campaña, el abogado aseguró que la Lucha Antigranizo ha sido muy cuestionada y que tiene “dudosos resultados”.



En línea con el proyecto que recientemente presentó la senadora peronista -también oriunda de San Martín-, Florencia Canali, Petri aseguró que su plan era “disponer de esos recursos e invertirlos en algo que realmente funcione". Actualmente son $1.300 millones de pesos que anualmente gasta la provincia en una lucha que no da los resultados que los productores buscan tener año tras año".



Desde el Partido Verde, Mario Vadillo ha encabezado una verdadera cruzada contra el sistema que consiste en sembrar las tormentas para disminuir el tamaño del granizo. “Se le sigue pagando enormes cantidades de subsidios a una empresa para que pasen los aviones mientras los granizos siguen cayendo, rompiendo y destruyendo todo, cuando se podía haber usado los 40 años de subsidios y fracasos para estimular la producción de tela antigranizo, 100% efectiva”, ha manifestado en varias oportunidades el legislador.

La historia de cada año

Durante el verano 22/23, las tormentas provocaron grandes daños en la zona Este y los cuestionamientos a la Lucha Antigranizo enfrentaron al Gobierno y la oposición. En ese momento, las críticas por parte del Justicialismo no se hicieron esperar y hasta la legisladora nacional Anabel Fernández Sagasti denunció: "Escuelas rotas e inundadas, productores que perdieron todo ante la ineficacia de la 'lucha' antigranizo, desinversión en áreas estratégicas y constantes faltas de reacción del gobierno provincial en los temas importantes".



Desde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) también se han expresado sobre el tema al asegurar que este método no tiene ningún sustento científico.



Pero, además de la discusión científica, este sistema suma objeciones por su costo, el estado de los aviones y hasta la cantidad de pilotos.



Desde el Gobierno aseguraron que la Lucha Antigranizo no se trata solo de la siembra, sino que consiste en tres puntos y cada uno es fundamental. “El primero es la lucha activa -con aviones y generadores-, el otro es a través de créditos subsidiados para la instalación de malla antigranizo y, finalmente, está el seguro agrícola que está subsidiado en un 90%”, precisó”, explicó Julio Eluani Salassa, director de Agricultura y Contingencias Climática.

Qué dice el proyecto

"Teniendo en cuenta la opinión de científicos que cuestionan seriamente la eficacia del sistema de lucha antigranizo que nuestra provincia viene desarrollando hace décadas, considerando los fenómenos climatológicos de los últimos años en nuestra provincia que han afectado seriamente a las zonas productivas de Mendoza y ponderando la opinión de los propios productores que son los perjudicados directos de esta situación, es necesario plantear alternativas a las herramientas tradicionales que se utilizan para evitar los daños causados por las tormentas en las producciones locales", señala entre sus argumentos el proyecto.

También se remite a que, solo el 2023, el Estado destinará un total de $627.500.000 a este programa.

"Con el presente proyecto de ley buscamos que un porcentaje de lo que se destina actualmente al sistema de lucha antigranizo sea puesto progresivamente en función de la compra y la instalación de tela antigranizo en las zonas productivas de nuestra Provincia", indica el escrito y agrega que se trata de "una herramienta de probada eficacia en la reducción de daños ante eventuales tormentas, generando mayor seguridad y mayores certezas en relación a un sistema sumamente cuestionado en la actualidad y que insume una gran cantidad de recursos".