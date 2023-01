El granizo se metió en la guerra entre el PJ y Rufeil: los detalles

Si hay un departamento que el PJ apuesta a recuperar, es sin dudas San Martín. El peronismo perdió la comuna hace casi 4 años, cuando Jorge Omar Giménez intentó ir por su cuarto mandato. En este año electoral, el partido intentará jugar fuerte- incluida una posible postulación del ex intendente-. En ese sentido, esta mañana, referentes del kirchnerismo, entre quienes se encuentran una senadora, una concejal y un precandidato a intendente cargaron contra el jefe comunal radical Raúl Rufeil – quien intentará la reelección- y el gobernador Rodolfo Suarez por el granizo caído en la madrugada en el departamento.

Las declaraciones de las dos mujeres peronistas y el hombre fueron por Twitter, la red social preferida de la dirigencia política para manifestarse. “Granizo en #SanMartin El gobernador se preocupa más por sus vacaciones que por la lucha antigranizo. Contratistas de viña y productores necesitan soluciones reales. No puede ser que sigamos a merced de las inclemencias del tiempo. Hay desidia del gobierno provincial y municipal”, sostuvo la senadora provincial del Frente de Todos, Florencia Canali. Por su parte, la concejal Silvina Agüero, sumó: “Anoche cayó granizo en los distritos de San Martín. Esta situación agrava el abandono que sufrimos los vecinos y vecinas por parte del municipio y el gobierno provincial. En los distritos vivimos a nuestra suerte. El intendente no recorre los lugares. No se digna ni a venir”, agregó, con críticas a Rufeil por no visitar los distritos departamentales.

En ese sentido, Rubén Cuello, un referente del kirchnerismo, quien está en carrera como precandidato a intendente, expresó: "Anoche volvió a caer granizo en los distritos de #SanMartin. El problema no es la inclemencia del tiempo, no ponen un peso para la lucha antigranizo. El gobierno provincial está ausente y Rufeil no es capaz de visitar el lugar. Hasta cuándo van a dejar a la gente tirada”, advirtió parafreseando al capital de la reciente campeona selección de fútbol argentino, Lionel Messi, quien dijo al perder el primer partido del Mundial de Qatar que el equipo “no iba a dejar tirado” a la gente.

Rufeil empezó el año con una puja judicial con Cuello. Lo intimó el 2 de enero pasado a que rectificara sus dichos por Twitter de hace cuatro meses, en medio de una denuncia judicial que hizo el dirigente contra el intendente por haber inaugurado una red de agua que presuntamente no era potable y que habría ocasionado intoxicaciones a la población. Lo mismo hizo con la concejal Agüero por retuitear al dirigente. Esto calentó la disputa entre peronistas y radicales en una campaña que promete ser cuerpo a cuerpo en el departamento más poblado del Este mendocino.

