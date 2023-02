Ahhh, pero la lucha antigranizo…

Tanto el granizo como la helada negra, son dos temas a los que el Gobierno podría haberle dado solución. En el caso de la helada negra, porque Irrigación hizo mal manejo del recurso hídrico y no entregó el agua suficiente para paliar la helada. Se sigue sin resolver el gravísimo problema de la eficiencia hídrica tanto en materia de impermeabilización de canales como el riego intra finca. En el caso del granizo, se le sigue pagando enormes cantidades de subsidios a una empresa para que pasen los aviones mientras los granizos siguen cayendo, rompiendo y destruyendo todo, cuando se podía haber usado los 40 años de subsidios y fracasos para estimular la producción de tela antigranizo, 100% efectiva.

Foto: Mario Vadillo.

Idiota, es la malla antigranizo. El cambio climático se está haciendo sentir, y si bien las condiciones de Mendoza son ideales para la producción de uva, se necesitan cada vez más herramientas para combatir este flagelo. Los llamados golpes de sol (muchos días seguidos con fuerte radiación solar), viento zonda y granizo son algunos de los fenómenos que azotan los cultivos y arrasan con el trabajo de todo un año. Según los informes publicados en la web de la dirección de contingencias climáticas del gobierno de Mendoza, entre 2010 y 2020 las hectáreas de vid afectadas por granizo en esta provincia fueron 171.272.

Las contingencias climáticas generadas por el calentamiento global tienen cada vez mayor impacto negativo para la agricultura. Los fenómenos riesgosos son varios, pero las tormentas de granizo y los golpes de sol son los que más preocupan a los viñateros. Si bien el sistema de malla antigranizo requiere de una fuerte inversión inicial -U$S 3.500 por ha para espalderos- este costo se amortiza a mediano plazo, ya que una vez colocado su vida útil es de 20 años, o sea 20 temporadas sin riesgo de perder el trabajo de todo el año en un día.

Foto: Mario Vadillo.

Por qué no hacemos lo que indica la lógica y que es 100% efectivo como lo es la tela antigranizo para que toda la producción de Mendoza, está 100% protegida tenemos fábricas de telas antigranizo en Mendoza ¿Por qué no apoyamos a esas fábricas?.

El Partido Verde en Mendoza tiene como regla que toda política pública debe tener “Triple Impacto” los gobiernos deben tomar decisiones que tengan un impacto positivo y al mismo tiempo en tres áreas: la economía, la sociedad y el medio ambiente como es el estímulo a la producción de tela o malla antigranizo.

Industrialización: El promover que “todos” los cultivos tengan acceso a una malla antigranizo, producida en fábricas mendocinas produce un desarrollo económico industrial para cubrir la demanda interna como de la región.

Recursos Humanos: El estímulo a la producción de malla antigranizo, tiene efectos en la contratación de recursos humanos de calidad como ingenieros, técnicos y demás. Genera la inclusión social de gran cantidad de personal que se califica para la colocación de miles de hectáreas de la malla y su mantenimiento.

Protección del Medio Ambiente: Sustituir la lucha antigranizo de aviones por el sistema de mallas, previene una consecuencia -no estudiada- de la siembra de ioduro de plata que disuelve las tormentas, no permitiendo su curso y caída normal de agua en vastas zonas del secano. Son miles de productores de La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Lavalle que han solicitado los estudios y resultados, sin respuestas a lo que de hecho ellos vivencian que es que cada vez que pasan los aviones por su zona la tormentas se disipan.

Con respecto a la adecuación del cambio climático para dar solución a los productores, no solamente del granizo sino de otros problemas como la mayor incidencia del sol, hay momentos del año que tienen más problemas por golpes de sol en su producción y las mallas cumplen un multipropósito para ayudarlos completamente en la producción. Fincas en zona de Chapanay, una de las más afectadas por última la feroz tormenta que azotó la zona este.

Foto: Mario Vadillo.

AEMSA, es privada para pagar altos sueldos y estatal para pagar las altas pérdidas. Si todos los años el gobierno provincial gasta millonadas en una flota propia de aviones, con la excusa de mitigar las tormentas y todos los años se destruyen las cosechas en el norte y el este mendocino, quiere decir que algo se está haciendo mal o se protegen preferencialmente algunas zonas y se descuidan otras.

Por otro lado; hay que hacer mención; que AEMSA no tiene riesgo empresario y mucho menos gestión empresarial; ya que la totalidad del paquete accionario de dicha sociedad está en manos del sector público -el gobierno de Mendoza es titular del 96,2 % y el 3,8 % restante pertenece a la municipalidad de General Alvear. No obstante su constitución como sociedad anónima le permite fijar los salarios, comisiones y contratos de proveedores sin control estatal, pero las pérdidas si las subvenciona el erario estatal con $ 1.300.000.000 cada año.

Al crear AEMSA como sociedad comercial (privada), es el gobierno provincial quién está a cargo de los mecanismos de control público pero el tribunal de cuentas y la fiscalía de estado no auditan la contabilidad, las finanzas o la forma en que AEMSA gestiona. La sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, aeronáutica de Mendoza AEMSA, está cuestionada ante las irregularidades que han sido observadas desde la constitución de la misma; acumula una gran deuda impositiva y no ha sido capaz de abrir nuevos horizontes comerciales; una mala gestión que no ha sido lo necesariamente eficiente desde el punto de vista empresarial, en detrimento de los intereses y necesidades de los productores mendocinos. Foto: Mario Vadillo.

En referencia a los fondos que recibe la provincia para subsidiar a la fracasada empresa AEMSA, hay que ver que «se podrían usar esos $1.300.000.000 en la producción de tela antigranizo, con eficiencia 100% ¿Cuántos años más vamos a seguir pagando a una empresa encargada de la lucha antigranizo que realmente fracasa en su misión ya que el granizo sigue cayendo y destruye toneladas de producción?.

"Por su inoperancia, el gobernador Rodolfo Suarez desalienta el esfuerzo de los productores. Que deje de hacer una gestión de curros políticos, para avanzar en una seria política de Estado en favor de los mendocinos que trabajan para Mendoza".

Foto: Mario Vadillo.

Combatir el granizo ¿Sin cohetes?. En diciembre del 2021, nuestro senador Marcelo Romano, detectó una gravísima irregularidad, y era que los aviones de la lucha antigranizo realmente no estaban realizando ningún tipo de “ataque” a las formaciones de granizo ya que no contaban con cohetes en los cañones, por lo que destapó una gran mentira de AEMSA

Romano denunció y mostró públicamente que los aviones, al no tener cartuchera, no pueden cargar los cartuchos. Sobre el techo de la nube se siembran bengalas y sobre la base, cartuchos, que son la parte fundamental del proceso de lucha antigranizo. Si no se ataca con cartucho, jamás se disuelve el hielo. Según lo que dijeron en su momento los operarios y el personal de mantenimiento, los aviones no tienen la cartuchera porque no hay cartuchos. Además, tienen un libro de vuelos que es como una declaración jurada donde los pilotos detallan qué es lo que tiraron. En ningún vuelo menciona que hayan tirado cartuchos porque sólo están tirando bengalas y en forma retaceada. La helada negra, se puede mitigar con eficiencia del riego del gobierno y del productor.

Foto: Mario Vadillo.

Desde hace años venimos despotricando contra Irrigación por el mal manejo del recurso hídrico, solo saben cobrar, pero no han realizado las obras necesarias para lograr tener mayor eficiencia en la distribución.

Desde hace años estamos sometidos a gobiernos que quieren hacer obras multimillonarias como Portezuelo del Viento (de un solo oferente chino) que no sirven para regar una hectárea y que como presas hidroeléctricas no van a tener la capacidad de embalsar lo suficiente para la producción eléctrica rentable para su amortización, caso del último capricho de Suarez con el proyecto de represa "El Baqueano".

En Irrigación hay 460 mil hectáreas empadronadas y las que están cultivadas y reciben agua son unas 270 mil. Solo tenemos el 10% de los canales impermeabilizados (12.000 kilómetros) por lo que una inversión focalizada da rápidamente un freno al abandono de las fincas e incluso un crecimiento de la zona cultivable y obviamente mitigaría las heladas negras al tener la humedad necesaria.

Con hasta 40 días sin riego, en condiciones de suelo muy secas y sin margen para combates pasivos. Sabiendo los técnicos y advertidos por los productores del pronóstico del frente frío ya declarado, Irrigación no liberó el agua de riego a los canales para mitigar los efectos dañinos de la helada negra, que se van a sufrir por años. El cambio climático es algo que no se puede resolver desde un comité o peor aún desde una mesa chica, que prima más los negocios políticos que las propuestas de los expertos. La desgracia de las heladas negras, solo muestran que tenemos un departamento general de Irrigación manejado por políticos que ha ido pasando de cargo en cargo, sin un concurso público para hacer valer sus títulos y solvencia.

Nuestra propuesta es usar todos los recursos que se iban a destinar a Portezuelo para poner a IMPSA a la cabeza de lograr el 100% de eficiencia hídrica de la provincia de Mendoza y líder de la región. Usar estos U$A 1.023 millones para desarrollo de tecnologías, productos y servicios tanto para la gestión estatal de Irrigación, AySAM, como en la gestión privada de los productores y Pymes. Logrando triplicar el oasis productivo de un 4% a un 12 %, poner a IMPSA nuevamente como la mayor empresa mendocina de tecnología, con la colaboración de cientos de PyMes, dando trabajo de calidad y de altos ingresos a miles de profesionales, técnicos y operarios. Revertir rápidamente la falta de agua a la producción agrícola ganadera y crecer en superficie de cultivos algo que hace años que se ha pérdido.

Para nosotros del partido Verde la lucha antigranizo, con el curro de los aviones, se debe terminar y usar esos recursos para año a año dar la solución con por ciento efectiva que es la tela antigranizo

El partido verde en Mendoza tiene como regla que toda política pública debe tener “Triple Impacto” los gobiernos deben tomar decisiones que tengan un impacto positivo y al mismo tiempo en tres áreas: la economía, la sociedad y el medio ambiente. La mejor decisión es dejar de pagar $ 1.300.000.000 a la empresa de aviación AEMSA y usar ese dinero en promover las fábricas locales de tela o malla antigranizo, mediante sistemas reales de venta a crédito con bajas tasas para el pequeño y mediano productor.

* Mario Vadillo, Diputado provincial de Mendoza mandato cumplido y actual presidente del Partido Verde.