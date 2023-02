Le decimos no al aumento de OSEP: si no tienen plata, que dejen de robar

El desfinanciamiento de OSEP es provocado por el gobierno que ajusta los sueldos y paga bonos en negro. La OSEP ha sido desfinanciada por el gobierno de Suárez que primero eliminó la cláusula gatillo de ajuste salarial por inflación a los sueldos de los trabajadores públicos, les quitó el aumento del 36% del 2020, implementó aumentos con bonos no remunerativos que no aportan a la obra social y en general ha logrado que se pierda un 50% de los ingresos a los trabajadores en su gestión.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) hoy en día, es una víctima más del ajuste que el ejecutivo provincial ha provocado sobre los salarios de los trabajadores del sector público. Es que la relación vincular entre salarios públicos e ingresos de la obra sociales directa e inexorable: al estar ligada a un porcentaje sobre el monto del salario (6% como aporte del trabajador y 6 % como contribución del estado), si este último aplica una política de reducción de los salarios en términos reales (neto de inflación) los ingresos de la obra social, también se ven afectados.

Aunque parezca una verdad de perogrullo, pagar los montos adeudados va lograr aumentar la recaudación de Osep y también va a impulsar la economía doméstica de la provincia que viene cayendo en su producto bruto geográfico año tras año. Lo que se debe es bajar el gasto, bajando los curros y la caja política que han montado los dos partidos mayoritarios.

Foto: Informe Tribunal de Cuentas de Mendoza

Los números que tiene la OSEP para este año alarma porque en el presupuesto es de $40 mil millones y de gastos 44 mil millones, este déficit tiene su origen en años de mala gestión peronista donde se fue ingresando empleados por ejemplo de 2.300 en el 2007 a 3.600 en el 2015, como la gestión radical llevó el déficit de un 0,6% en el 2016 a un incremento exponencial del 30,5% en el 2020 y al 35% en el 2022.

Los déficits presupuestarios se vienen acarreando desde hace años (según tribunal de cuenta desde el año 2016), lo que llama la atención es: si la seguidilla de años de resultados negativos, no constituye una alarma o un indicador de que la estructura no está adecuadamente planteada o de la existencia de un problema en los ingresos que no está siendo subsanado. O lo que demuestra que la OSEP es una caja política de los partidos que llevan gobernando hace 40 años, con los mismos personajes que viven de los negociados y curros, haciéndose ricos con el peculado y el esfuerzo de los trabajadores y familias mendocinas.

Resolución-2021-06550676-GDEMZA-OSEP%MSDSYD

La oscura relación de la OSEP con la Industria Farmacéutica. El mayor gasto, unos 17 mil millones que representa un 35% del presupuesto, y dónde más impericia, por decirlo de alguna manera, tienen los directivos de OSEP es el contrato que tienen con la industria farmacéutica donde se compra los medicamentos de marca con un enorme sobreprecio. A lo que se le suma los atrasos de meses e incluso años en los pagos que terminan siendo un negocio financiero también para los proveedores. De hecho en julio del 2021, se tuvo que incorporar $2.225 millones en bonos de emergencia destinados a cancelar deudas de los años 2019, 2020 y 2021 de la industria farmacéutica. En el 2022 Suarez tuvo que salir a cubrir un convenio con $500 millones.

Lo que en otras jurisdicciones, obras sociales del porte de OSEP han logrado mejores precios comprando medicamentos genéricos y usando la red nacional de laboratorios públicos de producción de medicamentos y proveedores locales. Recordemos que en Mendoza contamos con un laboratorio llamado LAPROMED, el cual se había creado para la realización de medicamentos de baja complejidad y alta demanda pero nunca se lo impulsó estando hoy abandonado, que desde el proyecto aprobado en el 2020 por mi parte para que se le otorgara el presupuesto necesario para poner en funcionamiento y bajar los gastos para toda la provincia de medicamentos.

El uso de la OSEP para poner ñoquis y conchabo político de ex-funcionarios. El gasto de la OSEP de 11.000 millones de pesos que explican la terrible situación de OSEP corresponde al personal. En el 2021 “los conchabos políticos” aumentaron a 3.170, lo que genera un costo de 948 millones mensuales, es decir, un promedio de salario de 299.000 pesos.

En el 2007 la obra social funcionaba con 2.300 personas de planta permanente a los 3.444 del 2023 más 221 contratados. La diferencia no fue en más médicos y especialistas sanitarios, sino ñoquis de altos sueldos como abogados, contadores y conchabos políticos de ex-funcionarios. Este es el gasto más difícil de bajar, porque los dos partidos mayoritarios tienen su propia gente e impiden que se controle la función y eficiencia. La prueba es que Suarez habla solo de aumentar los descuentos a los afiliados y nunca de tocar los gastos.

¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Debemos defender la mayor obra social de la provincia de este saqueo político que sufre hace décadas. Hoy es usada como botín político, corrupción de sus jerarcas y acomodo de sus punteros; ¿no se dan cuenta que nos perjudican a todos? Estamos hartos de esta situación en la que están implicados o mejor dicho perjudicados miles de mendocinos, y con el proyecto de Suarez se va golpear nuevamente los pocos ingresos de los trabajadores con mayores descuentos de una obra social que no da respuestas, que no tiene prestaciones y que cada día tiene que pagarse más coseguros o directamente pagar las atenciones médicas en forma privada.

Son 400 mil rehenes abonando un rescate contra captores ineficientes e incoherentes que pugnan por el dinero como botín para financiar sus objetivos políticos. Una vergüenza a la vista de todos. Y ahora quieren aumentar para llevarse más a la caja y encima que se amplíe el descuento de la patronal que no es otra cosa que terminemos pagando los 2 millones de mendocinos una obra social que no usamos.

Nuestro proyecto de ley presentado en el 2020 da la libertad de elegir a los afiliados y dejar de ser rehenes. Los afiliados de OSEP deben poder elegir, es su derecho, como los de cualquier obra social nacional (OSN), que cada año tienen el derecho de cambiarse de acuerdo con sus intereses y necesidades. La libertad de elección permite tener una obra social competitiva y que deje que sus afiliados en las localidades donde no presta servicios o los hace en forma deficiente puedan elegir la que más le convenga.

Queremos a los propios afiliados dirigiendo, que sean ellos los que ocupen esos cargos directivos mediante la votación directa. Que la gerencia sea ocupada por profesionales, técnicos y seleccionados por concurso público. Que los controles no sean solo del tribunal de cuentas que ya sabemos que sus funcionarios son de los dos partidos mayoritarios, sino que se amplíe a una auditoría contable externa internacional, como a cualquier empresa que tiene que responder a sus accionistas.

Hoy le decimos no a los aumentos que quiere Suárez. Si no tienen plata, que dejen de robar.



* Mario Vadillo, diputado provincial de Mendoza mandato cumplido, y actual presidente del Partido Verde.