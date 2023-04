Por qué los anuncios de Axel Kicillof sobre IOMA son "fulbito para la tribuna"

El 27 de marzo, Axel Kicillof, como contamos en una nota anterior, realizó tres anuncios (con críticas a su antecesora y a intendentes opositores) para poner en valor a IOMA, ante las reiteradas quejas de los afiliados por la caída de las prestaciones. Los anuncios fueron: la actualización de honorarios médicos de consulta, la cobertura total de medicamentos para enfermedades crónicas y la reapertura de afiliaciones voluntarias a jóvenes de 18 a 35 años.

Desde la oposición cuestionaron estos anuncios, acusando al gobernador de estar haciendo campaña con la salud de los bonaerenses en un año electoral.

MDZ habló con Alejandra Lorden, medica ginecóloga y diputada radical de Juntos por el Cambio, integrante de la Comisión de Salud; y con Martin Cesarini, médico neurólogo y presidente de la Agremiación Médica Platense. Ambos coincidieron que el aumento en el pago de los bonos de consulta es un avance, pero está alejado de la realidad. En cuanto a la cobertura total de medicamentos para enfermedades crónicas, la legisladora dijo que deberían haberlo hecho antes y no ahora en medio de la campaña.

Otro de los temas polémicos del IOMA son los policonsultorios que abrieron durante la gestión de Kicillof. Para los médicos va en contra de la carta fundacional de la obra social del estado bonaerense, atenta contra la libre elección de los médicos: por su parte, la diputada opositora exigió que se pidan los antecedentes y la homologación de los títulos de los profesionales que trabajan en los policonsultorios, en su gran mayoría cubanos y venezolanos que llegaron por la emergencia COVID.

Sobre los anuncios de Kicillof , la diputada Alejandra Lorden dijo a MDZ que “son fulbito para la tribuna, es un parche para descomprimir el malestar de la gente con IOMA”

“Durante el gobierno de María Eugenia Vidal fui presidente de la Comisión de Salud y no teníamos los reclamos que hay hoy. Los legisladores nos las pasamos pidiendo favores para acelerar los expedientes en IOMA, y no hablo de medicamentos para enfermedades secundarias. Estamos hablando de tratamientos de quimioterapia o prótesis de caderas para adultos mayores que hace meses están postrados esperando. Hay muchas cuestiones por resolver en IOMA que claramente no fueron abordadas con los anuncios del gobernador”, afirmó la legisladora de JxC.

Asimismo, Alejandra Lorden sostuvo que el aumento de los bonos de consulta, “es mejor que nada. No alcanza porque no está acorde con el 100% de inflación que hubo, ni con la que se espera para este año -agregó- Además del aumento deberían acortar los plazos de los pagos en prestaciones, como hacen otras obras sociales y prepagas”.

En tanto remarcó: “Los anuncios de Kicillof demostraron que no hay un plan para IOMA, como tampoco lo hay en seguridad para el AMBA. Esas tres medidas fueron un lavado de cara, me hicieron acordar a la frase de Brandoni ‘3 empanadas’. Aumentan un poquito el valor de las prestaciones, abren las afiliaciones voluntarias cuando los afiliados se quejan que cada vez tienen menos prestaciones y dan cobertura del 100% a medicamentos para enfermedades crónicas, que es una buena medida. Ahí yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron hace tres años? La respuesta es simple ¡Es un anuncio de campaña!”

Sobre las citaciones y pedidos de informes de la oposición, para que Homero Giles, titular de IOMA, y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, den explicaciones en la Legislatura bonaerense de la situación de la obra social dijo: “No solo nunca se presentaron, ni siquiera contestan los pedidos de informes”.

Lorden planteó que quien asuma el 10 de diciembre en la provincia lo primero que tiene que hacer con IOMA es ordenarlo. “Eso significa que las licitaciones sean transparentes y que las compras de insumos no tengan sobreprecios. Haciendo eso vamos a ver un ahorro en medicamentos, especialmente en los de alto costo que además se pueden hacer convenios con el ministerio de Salud de la provincia para comprarlos y conseguir un mejor precio”, añadió. “Es ordenar para que los afiliados puedan tener una atención de calidad y coberturas del 100% en tratamientos de quimioterapias, prótesis, etc. “, completó.

Por su parte Martin Cesarini, medico neurólogo y presidente de la Agremiación Médica Platense, dijo que la recomposición de los bonos de consulta fue un pedido hecho en diciembre por la entidad que él conduce. “La recomposición de los honorarios de consulta era algo urgente, los médicos se bajaban de los padrones de IOMA porque no consideraban viable lo que pagaban por bono de consulta. El resto del acto no era para nosotros”, indicó.

Asimismo, el presidente de la Agremiación Medica Platense manifestó que IOMA acomodó los porcentajes aproximándose a lo que pagan otras obras sociales, agregó que “Kicillof mintió cuando dijo que IOMA va a ser la obra social que más pague en la provincia. Por ejemplo el bono “A”, que es donde empieza el marco de valoración de los honorarios médicos, IOMA está un 20% debajo del promedio del resto de las obras sociales”. En tanto sostuvo que los bonos de consulta se están pagando en tiempo y forma. “Están teniendo un flujo de pagos relativamente coherente, hemos logrado cobrar las consultas los primeros días del mes vencido en casi todos los distritos. Por lo menos en los últimos meses”.

Además, afirmó que la mayoría de las consultas son atendidas por médicos categoría “A”. “El gobernador se equivoca o está mal informado, la mayoría de las consultas no la hacen los médicos de la categoría “C” que son el 30% del padrón. Los médicos categoría “A”, son quienes atienden a la mayoría de los afiliados, en guardias o en consultorio. Si no van a recomponer a los médicos de la categoría “A” necesitamos discutir una consulta diferencial para la guardia. También queremos que nos informen como IOMA va a recomponer la emergencia de prácticas quirúrgicas que están muy devaluadas".

Polémica por los Policonsultorios de IOMA

Alejandra Lorden dijo que con los policonsultorios “lo que lograron es, ponele, que haya turnos más rápido. Pero los médicos que atienden ahí no están agremiados ni colegiados; el ministerio de Salud de la provincia no pidió los antecedentes de esos médicos ni tampoco exigió la homologación de los títulos. Andá a España o a cualquier país a trabajar de médico sin homologar el título, vas preso”.

“Necesitamos saber que todos los extranjeros que atienden en los policonsultorios del IOMA son médicos, no es una discriminación. Exigimos al gobierno de la provincia que pasado el periodo de la pandemia todos los médicos extranjeros que contrataron debían homologar el título. Terminó la emergencia COVID y no dieron ninguna respuesta. Por lo que no descartamos realizar una presentación judicial para que la justicia corrobore si realmente son médicos como dicen serlo y homologuen el título”, añadió.

“En caso de que no puedan demostrarlo, que les caiga el peso de la ley, no solo a los que ejercen de manera ilegal la profesión sino a los funcionarios de IOMA y del ministerio de Salud que avalaron estas contrataciones”, finalizó la diputada Alejandra Lorden.

Por su parte, el titular de la Agremiación Médica Platense, Martin Cesarini cuando MDZ le pregunto por los policonsultorios del IOMA, respondió: “La carta fundacional es clara, dice que el sistema es solidario y de libre elección del prestador en salud. Por lo que el afiliado puede elegir con que médico tratarse. Los médicos somos reticentes a estos policonsultorios porque sabemos hacia dónde van, no es un tema exclusivo de la ciudad de La Plata hay una cantidad inmensa de policonsultorios de IOMA distribuidos en toda la provincia”.

“En mi opinión personal atentan por sobre los intereses de quienes trabajamos con un convenio prestablecido. Vemos que hay intencionalidad de IOMA de romper el convenio. Hablan de que le dan accesibilidad en salud a los afiliados, pero no se logra abriendo policonsultorios por todos lados. La accesibilidad se logra buscando un sistema de calidad que llegue a los pacientes. Están yendo hacia un sistema que fracasó”, finalizó el Dr. Martín Cesarini, presidente de la Agremiación Médica Platense.