De la incertidumbre por la crisis a la ilusión de que "algo cambie": sensaciones en boca de urna

Juan Calisaya (42), dice que se siente desesperanzado. Asegura que a lo largo de su vida vivió muchas épocas complejas, en las que las crisis económicas del país golpearon con crudeza a su familia, a él y a muchos seres queridos. Su gesto es de preocupación: dice que en realidad esta es la peor época que le ha tocado transitar desde el punto de vista económico. Ni las largas horas de trabajo en la chacra, ni tampoco el esfuerzo extra que hace a diario para llevar más dinero a su hogar, le resultan suficientes. Juan se siente cansado y lo expresa en la fila para votar en la mesa que le fue asignada en la escuela Nuestra Señora del Rosario (Lavalle).

Son más de las diez de la mañana y a medida que se acerca el mediodía, las autoridades esperan la llegada de más personas a ejercer su derecho al voto. "La verdad es que ya no sabemos en quién creer. Está todo muy complicado, nunca hemos sufrido tanto el aumento de los precios en el día a día. Mantener una chacra es por demás complejo porque todo aumenta y cuesta contar con todos los insumos que se necesitan", dice el hombre, que vive en la zona de El Vergel.

El actual contexto de crisis parece envolverlo todo en el marco de la jornada de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se extenderán hasta las 18 en las escuelas de los Municipios que eligieron desdoblar; Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle. Para muchos, en realidad, la aplicación del sistema de Boleta Única resultó ágil y sencilla. "Yo ya tenía decidido a quién votar; no sé mucho de política pero creo que acá en Lavalle necesitamos muchos cambios. Tener una salida laboral, poder tener trabajo es algo que necesitamos mucho", expresa Belén Vallecillo (26), mientras espera en la puerta de la escuela con su bebé de 7 meses en brazos.

Cuenta la joven mamá que por ahora cuida niños y con eso logra pagar algunos de los tantos gastos que necesita cubrir junto a su esposo. "La verdad es que el dinero no alcanza, ojalá que desde la política se tomen decisiones que colaboren a que todos podamos tener un trabajo más estable, hoy es muy difícil sostener una familia", comparte su mensaje dirigido a las autoridades, en el marco de las elecciones para renovar los cargos municipales.

En algunos casos, la incertidumbre es el patrón común. "En mi caso, nunca entendí la separación entre los candidatos; estamos muy mal y esto pasa en todo el país", comenta Romina Gabezán (31), mientras espera su turno para votar. Es mamá y trabaja muchas horas al día en una fábrica.

Por estos días se encuentra de licencia por maternidad y no sabe a ciencia cierta si su puesto será el mismo al regresar a su labor. Tiene esperanzas de un día recibirse como licenciada en Higiene y Seguridad, aunque en el último tiempo sus ansias de estudiar y recibirse se han visto limitadas: "La cuota de la facultad me sale diez mil y ese monto para mí hoy es mucho. Solo en pañales se nos va una buena cantidad de plata, hoy las prioridades son muchas", lamenta Romina, sin perder de vista su objetivo. Su esperanza, confiesa, por momentos está quebrada. "Mi mamá, que es jubilada, tiene que trabajar cuidando a una señora porque cobra la mínima. No sé que nos deparará el futuro, pero lo cierto es que el presente está muy complicado", expresa.

Con preocupación por la actual crisis, cientos de personas votaron en Lavalle/ Alf Ponce.

Al igual que en la escuela Virgen del Rosario, en la Juan Galo de Lavalle, se esperaba la llegada de más de 300 personas que figuraban en las listas establecidas por el Padrón Electoral. Elvira Disanto (62) vive en la zona de La Pega. Destaca que la aplicación de la Boleta Única fue sencilla "Veo a este sistema más sencillo y rápido", expresa conforme la mujer que espera en una de las filas para ejercer si derecho al voto. Hacia adelante, ella ve con esperanza la realidad. Creo que las cosas pueden cambiar", dice sonriente con algo de optimismo.

En la puerta de ingreso a este colegio, una llamativa metodología generó dudas entre algunas personas que necesitaron de un asesoramiento extra para comprender lo que veían. Es que uno de los métodos elegidos para que las capacitadoras expliquen cómo se debe usar la Boleta Única consistió en mostrar listas con ejemplos sencillos en los que se puede visualizar la imagen de futbolistas: "Hay personas que se confunden, sobre todo aquellas que no saben leer ni escribir; por eso nosotros les explicamos cómo deben hacer para votar con el nuevo método", explica una de las responsables de esta tarea. En la escuela Virgen del Rosario, las historias de quienes fueron a votar dan cuenta de la realidad del país. Foto: Alf Ponce.

Aprovechando la instancia de concurrencia de personas a las escuelas Jaquelina (30) viajó desde Las Heras a vender pastelitos de dulce por cien pesos la unidad en la puerta de este colegio. "Si podemos lograr unos pesos extra es bienvenido; la situación de crisis es evidente y está muy difícil para todos", comenta la mujer mientras cubre con papel la gran canasta de mimbre en la que carga las delicias para venderlas.