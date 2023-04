Extendieron la subasta solidaria de los botines del Dibu Martínez por tener pocas ofertas

La subasta solidaria de unos botines autografiados de Emiliano "Dibu" Martínez a beneficio de una ONG que asiste a enfermos terminales en su ciudad natal se extendió en las últimas horas ya que, según supo MDZ, registró muy pocas ofertas que ligeramente duplicaron la base fijada.

La iniciativa que se lanzó a fines de marzo para que Hospice Mar del Plata pueda culminar una casa donde atender pacientes y organizar sus trámites administrativos con los médicos y voluntarios que realizan visitas domiciliarias tendrá su fecha decisiva el próximo viernes 21 de abril, tras una prórroga repentina de una semana.

Aunque la mayoría de las subastas se definen por los que apuestan a último momento, hasta el momento no se concretaron muchas ofertas y la base que comenzó en $100.000 ascendió apenas a $250.000, aunque esperan que crezca en los próximos días.

Los interesados en participar deben registrarse en el sitio oficial Bid Bit para empezar a ofertar y depositar 50 mil pesos como seguro que en el caso de no ser ganador serán devueltos en 10 días hábiles o bien, descontados de la oferta ganadora.

Desde Hospice también pusieron a disposición un link para donar $2.000 que es el monto que les permite cubrir el tratamiento diario de cada paciente.

La esposa portuguesa del arquero de la Selección Argentina, Mandinha, también se hizo eco de la noticia y compartió el relanzamiento de la convocatoria que refuerza su empatía con las infancias.

El padre de Santiago y la pequeña Ava ya había donado los guantes que usó en la final frente a Francia, que le dieron al seleccionado su tercera estrella, al hospital Garrahan, que se subastaron en una puja que ascendió a los 45 mil dólares que informaron que serán destinados para reforzar el sector de oncología.

Y después de su gran gesto participó de otra movida solidaria a favor de una institución de su ciudad, como Causa Niñez. En alianza con la plataforma "Fair Play Initiative", el arquero invitó a sus seguidores a donar y así participar de un sorteo por un viaje a Birmingham, para presenciar el partido entre Aston Villa y Brighton And Hove, por la Premier League. Además, el premio incluyó "un asado mano a mano" con el arquero, junto a una camiseta y una pelota autografiada.

Las obras que necesita concretar Hospice para seguir creciendo

La sede local de Hospice es una obra que emprendieron los doctores Natalia González Otharán y Alejandro Alassia, quienes junto a un grupo de voluntarios brindan apoyo y cuidados paliativos a personas de bajos recursos que padecen una enfermedad incurable.

Actualmente se encuentra en la fase de culminación de una casa reacondicionada para brindar la atención necesaria para quienes se hospeden allí y garantizar la atención a los familiares que frecuentemente llegan desesperados buscando ayuda.

"Fue una gran cadena de favores", relató María Laura Leccese, la voluntaria que recibió los botines, en diálogo con este medio.

Los botines autografiados llegaron a Mar del Plata en febrero a través de Lucas, un amigo personal del arquero, que viajó a Inglaterra para visitarlo y le contó detalles de la organización realiza una tarea inmensa y todavía no había concretado la finalización de su sede, ubicada en Galicia esquina Solís, donde funcionaba la antigua sede del Patronato de la Infancia.

Son unos botines marca Puma fabricados especialmente para él cuando jugaba en el Arsenal, que tienen grabado su nombre y nunca salieron a la venta al público en general.

Para garantizar la autenticidad del objeto, Martínez posó con el objeto antes de dárselo a su amigo personal. "Ni yo lo conozco a Lucas ni él me conoce a mí; me los dio con una amiga en común, por eso decimos que es una cadena que tiene como fin ayudar a una obra muy importante para la ciudad que no es muy conocida", graficó la mujer.

"Los fondos nos van a servir para continuar y si Dios quiere finalizar la casa", celebraron desde la organización.

Con el dinero que vayan a obtener buscar acondicionar el lugar "especialmente" para poder atender a los pacientes, gran parte de los cuales no tiene en sus hogares las mínimas condiciones para sobrellevar la última etapa de su enfermedad.

Cabe remarcar que cualquier persona que tenga la necesidad de recibir cuidados integrales ante el avance de una enfermedad amenazante o degenerativa puede contactarse con las diferentes filiales de Hospice.

Hasta el momento en Mar del Plata los médicos y voluntarios realizan visitas a domicilio pero esperan contar en los próximos meses con habitaciones adecuadas para establecer las internaciones que sean necesarias.