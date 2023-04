El gran gesto de Dibu Martínez con una ONG que asiste a enfermos terminales

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez, tuvo un gesto notable con una ONG de Mar del Plata que asiste a enfermos terminales y está culminando la construcción de su sede: donó unos botines especiales para que puedan subastarlos y contribuir con la causa.

Se trata de la sede local de Hospice, ubicada la ciudad natal del futbolista, una obra que emprendieron los doctores Natalia González Otharán y Alejandro Alassia, quienes junto a un grupo de voluntarios brindan apoyo y cuidados paliativos a personas de bajos recursos que padecen una enfermedad incurable.

"Fue una gran cadena de favores", relató María Laura Leccese, la voluntaria que recibió los botines, en diálogo con MDZ.

Los botines autografiados llegaron a Mar del Plata en febrero a través de Lucas, un amigo personal del arquero, que viajó a Inglaterra para visitarlo y le contó detalles de la organización realiza una tarea inmensa y todavía no había concretado la finalización de su sede, ubicada en Galicia esquina Solís, donde funcionaba la antigua sede del Patronato de la Infancia.

Son unos botines marca Puma fabricados especialmente para él cuando jugaba en el Arsenal, que tienen grabado su nombre y nunca salieron a la venta al público en general.

Para garantizar la autenticidad del objeto, Martínez posó con el objeto antes de dárselo a su amigo personal. "Ni yo lo conozco a Lucas ni él me conoce a mí; me los dio con una amiga en común, por eso decimos que es una cadena que tiene como fin ayudar a una obra muy importante para la ciudad que no es muy conocida", graficó la mujer.

Aquellos que deseen participar deben registrarse en el sitio Bid Bit para empezar a ofertar y depositar 50 mil pesos como seguro que en el caso de no ser ganador serán devueltos en 10 días hábiles o bien, descontados de la oferta ganadora.

"Los fondos nos van a servir para continuar y si Dios quiere finalizar la casa", celebraron desde la organización.

Con el dinero que vayan a obtener buscar acondicionar el lugar "especialmente" para poder atender a los pacientes, gran parte de los cuales no tiene en sus hogares las mínimas condiciones para sobrellevar la última etapa de su enfermedad.

Cabe remarcar que cualquier persona que tenga la necesidad de recibir cuidados integrales ante el avance de una enfermedad amenazante o degenerativa puede contactarse con las diferentes filiales de Hospice.

Hasta el momento en Mar del Plata los médicos y voluntarios realizan visitas a domicilio pero esperan contar en los próximos meses con habitaciones adecuadas para establecer las internaciones que sean necesarias.

No es novedad la solidaridad del jugador nacido y formado en la ciudad balnearia, que recientemente donó los guantes que usó en la final frente a Francia, que le dieron al seleccionado su tercera estrella, al hospital Garrahan, en una puja que ascendió a los 45 mil dólares. Dichos fondos se destinarán a servicios del sector de oncología.

Semanas atrás, Dibu participó de otra movida solidaria a favor de una institución de su ciudad, como Causa Niñez. En alianza con la plataforma "Fair Play Initiative", el arquero invitó a sus seguidores a donar y así participar de un sorteo por un viaje a Birmingham, para presenciar el partido entre Aston Villa y Brighton And Hove, por la Premier League. Además, el premio incluyó "un asado mano a mano" con el arquero, más una camiseta y una pelota autografiada.