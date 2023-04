Argentina, un país nuclear que "juega en primera"

El miércoles 1 de marzo, millones de personas recordaron que la Argentina es un país nuclear. Esto ocurrió debido a un apagón general por un incendio en las cercanías de la planta nuclear Atucha I. Como consecuencia, más de 6 millones de hogares se quedaron sin luz.

Cuando tan solo se llevaban pocos minutos del corte, se comunicó que la falla fue producto de dicha central nuclear, por lo que muchos curiosos se pusieron a investigar sobre la misma. Este aumento en las búsquedas se puede ver en Google Trends, en los días anteriores y posteriores al primero de marzo, el interés era nulo, pero todo cambió con el apagón.

Las búsquedas sobre la central nuclear aumentaron el día del apagón

Fuente: Google Trends

Lamentablemente, hay un largo camino -lleno de películas, series y libros distópicos- entre el conocimiento de la gente y lo que realmente pasa en una central nuclear. Por lo anterior dicho, MDZ ha buscado y dialogado con Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear de la Argentina para que explique y hable sobre este tema, que ha sido desdibujado por, sobre todo, escritores y cineastas estadounidenses.

La historia de la energía nuclear en la Argentina

Antes de tratar un tema del que se desconoce es necesario dar un contexto, por lo que Julián Gadano comenzó hablando sobre los inicios en el mundo de este tipo de energía.

La energía nuclear ha sido objeto de investigación desde la década de 1930, y su auge en el mundo se debe en gran parte a la carrera armamentística entre Estados Unidos y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Según Julián Gadano, especialista en energía nuclear, "esa carrera terminó con las explosiones nucleares en Japón". Aunque la tecnología nuclear se utilizó principalmente con fines militares, también se exploró su potencial para la generación de energía. Como señala Gadano, la energía nuclear era "una buena forma de no depender de combustibles fósiles".

En Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón fue uno de los primeros en invertir en la tecnología nuclear. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Perón trajo al país al científico austríaco Ronald Richter para liderar el programa nuclear argentino. Sin embargo, como explica Gadano, el proyecto inicial con Richter terminó en un fraude. A pesar de este revés, la inversión inicial en energía nuclear en Argentina sirvió como punto de partida para la creación del Centro Atómico Bariloche y para la posterior inversión en infraestructura nuclear.

La construcción de la Central Nuclear Atucha I, la primera en América Latina

Foto: Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Desde 1952 hasta 1983, el programa nuclear argentino experimentó un gran avance gracias al apadrinamiento de la marina y a la poca influencia política. En este período, se lograron importantes avances científicos y se invirtió en infraestructura. Gadano asegura que "ese fue el período más fructífero del programa nuclear argentino". Sin embargo, durante la dictadura militar, la inversión en energía nuclear fue excesiva, lo que provocó preocupaciones sobre la posible fabricación de armas nucleares. Como explicó Gadano, Argentina tenía todos los pasos necesarios para desarrollar armas nucleares, lo que la colocó en el punto de mira de las principales potencias, como ahora le ocurre a Irán.

Argentina en la actualidad

A pesar de no tener la gran inversión del siglo XXI, donde la CONEA recibía más dinero que la provincia de Buenos Aires, Julián Gadano aseguró que Argentina a nivel mundial "está en una posición heterogénea, por un lado somos un país reconocido, jugamos en primera, no somos Boca o River, pero estamos dentro de los países que dominan la tecnología. Probablemente es uno de los campos donde Argentina mejor posicionado está, pero no somos lo que éramos". La Central Nuclear Embalse, ubicada en Córdoba

Sin embargo, aseguró que la Argentina posee pocas centrales nucleares y se encuentra "aislada" del mundo. No obstante, pese a lo dicho anteriormente, es el país con mayor desarrollo de América Latina.

"Argentina es prestigiosa, somos el principal exportador de reactores de investigación del mundo pero bueno, hemos estado mejor. Yo creo que la Argentina puede aspirar a seguir teniendo un lugar importante sin tener presupuestos desmedidos y sacados de eje", agregó.

Por qué se tiene una mala imagen

Sobre la mala imagen que la energía nuclear tiene, Gadano dijo: "Yo entiendo que los accidentes son muy impactantes pero la tasa de accidentes en el sector nuclear es muy baja, ha habido tres accidentes con un impacto mucho menor que el que quedó en la sensación de la población en toda la historia: Estados Unidos en el 79, Chernobyl en el 86 y Fukushima en 2011. Si vos miras otro accidente de cualquier industria de riesgo, es mucho mayor a la nuclear".

Además habló sobre dos factores que pueden nublar la visión de la energía nuclear. "El primero es de origen militar, cuando la gente piensa en una energía nuclear piensa en una bomba atómica y en segundo lugar, se debe a los residuos que si bien son muy pocos, emiten mucha radiación por decenas de años, eso da la sensación que es peligroso, que lo es, pero en manos equivocadas", explicó.

Para superar la desconfianza en la industria nuclear, Gadano cree que la industria necesita mejorar su comunicación con la sociedad y ser más transparente. "La industria nuclear tiene que comunicarse mejor con la sociedad, ser más transparente y demostrar que el riesgo es bajo en comparación con los beneficios", afirma Gadano. A pesar de los desafíos, Gadano cree que la energía nuclear tiene un papel importante que desempeñar en el suministro de energía sostenible a largo plazo, siempre y cuando se gestione de manera responsable y transparente.

El potencial del que Argentina se debe nutrir

Según Julián Gadano, Argentina tiene una oportunidad única para insertarse en una cadena de valor que está creciendo en el mundo. Se trata de una nueva industria nuclear emergente basada en un modelo de negocio de reactores más pequeños que crecen más con inversión privada y menos ligados a grandes préstamos. Gadano destaca el crecimiento importante que se está viendo en Europa del Este, donde empresas norteamericanas están avanzando en firmar contratos para construir reactores muy pequeños, hasta 20 veces más chicos que un reactor convencional. Esto permite mucha rapidez en la construcción y menores costos, ya que se fabrican en serie.

Gadano cree que Argentina puede aprovechar esta oportunidad única para insertarse en esta nueva cadena de valor. Según el especialista, "las empresas argentinas pueden proveer conocimiento, recursos e insumos para esa nueva industria que está creciendo". En este sentido, Gadano propone una política estatal que acompañe y promueva la inserción de las empresas argentinas y el trabajo argentino en esta nueva cadena de valor.

Para Gadano, la clave es enfocarse en el desarrollo de esta nueva industria emergente en lugar de construir grandes reactores importados del tipo Atucha 3. "Lo que tenemos que hacer es poner el esfuerzo ahí, que eso en vez de generarnos tener que pagar divisas nos podría traer divisas, me parece que ahí está la gran oportunidad", señala Gadano. Según el especialista, el desarrollo de esta nueva industria emergente de reactores más pequeños puede ser una oportunidad importante para la Argentina en términos económicos.

Plantas nucleares en Argentina

La energía nuclear ha sido un tema de gran importancia en Argentina, siendo el país líder en América Latina en este campo. Las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, ubicadas en distintas zonas del país, han sido una importante fuente de energía para la población argentina desde su construcción. A continuación, se detallará brevemente la información más relevante sobre cada una de estas centrales y su aporte a la producción de energía en el país.

Atucha I es la primera central nuclear de América Latina y aporta energía a la Argentina desde 1974. Tiene una potencia eléctrica bruta de 362 MW, es refrigerada y moderada con agua pesada y utiliza como combustible mezcla de uranio natural y uranio levemente enriquecido.

Atucha II es una central nucleoeléctrica con una potencia bruta de 745 MW y se encuentra situada en el mismo complejo que Atucha I. Fue relanzada en 2006 y cuenta con sistemas de seguridad actualizados, esfera de contención y un programa de vigilancia en servicio.

Embalse es la segunda central nuclear de Argentina y se encuentra en la provincia de Córdoba. Es de tipo CANDU, utiliza como combustible el uranio natural y su refrigerante y moderador es el agua pesada. Tiene una potencia eléctrica neta de 600 MW y está en proceso de extensión de vida para prolongar su funcionamiento por otros 30 años.