Se acercan las elecciones y vuelve el molesto problema de siempre

Este 2023 será un año político para la Argentina, puesto que millones de ciudadanos deberán dirigirse a las urnas para elegir a quien los representará durante 4 años, algunos incluso deberán hacerlo hasta 6 veces por el desdoblamiento de las elecciones.

La obligatoriedad de votar es una causa de enojo en la población; sin embargo, se olvidan de algo mucho más molesto, las encuestas telefónicas.

Con las elecciones cada vez más cerca, este tipo de encuestas aumentan e irrumpen en la vida diaria de las personas.

Estas llamadas pueden ser invasivas, interrumpir las actividades cotidianas y generar estrés en las personas. A pesar de que muchas personas pueden optar por no responder o simplemente colgar, estas llamadas resultan ser una molestia para muchas otras. Los llamados pueden ser marcados como spam, pero de igual manera llegarán, ya que son varias líneas las que llaman.

En la Argentina existe el "Registro Nacional No Llame", un sistema que reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias. No obstante, este sistema no funciona en campañas de bien público, campañas electorales, encuestas de opinión y las llamadas de emergencia. Por lo que este 2023, aunque estés inscripto en este registro, recibirás un llamado preguntado por tu opinión política o incluso escucharás la voz de Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei o Daniel Scioli.

"Las campañas electorales que se lleven a cabo en el marco del Código Nacional Electoral (Ley 19.945) se encuentran exceptuadas de cumplir con el Registro Nacional No Llame", explica la página de este registro.

Cómo funciona el Registro Nacional No Llame

Una vez que que la persona inscribe su número en el Registro, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios tendrán hasta 30 días para dejar de llamarte.

Esta lista surgió en 2014 con la ley 26.951 y su objetivo es "proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados".

A este registro pueden anotarse todas las personas con un teléfono fijo o móvil del país.

Cómo inscribir una línea para que no me molesten

Para registrarte en el Registro No Llame de Argentina y evitar las llamadas no deseadas de telemarketing, sigue estos sencillos pasos:

Visitar el sitio web nollame.aaip.gob.ar. Hacer clic en "Registrá una línea" y luego "Iniciar sesión". Ingresa el número de tu DNI junto con su número de trámite. Llena el formulario en línea, detallando la cantidad de líneas que deseas registrar, el número de cada una y una dirección de correo electrónico. Finalmente, haz clic en "Guardar" para completar el trámite. Los números serán inscriptos en el Registro de forma inmediata, protegiéndote de llamadas no deseadas de telemarketing.

Así luce el sitio web

La inscripción en el Registro Nacional No Llame es completamente gratuita.

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo que tiene a cargo la administración del Registro Nacional No Llame, así como también llevar adelante las actuaciones administrativas por su incumplimiento.

El Registro Nacional No Llame cubre la publicidad, ofertas, ventas o regalos de bienes y servicios que utilicen como medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los servicios de telefonía básica, telefonía móvil, servicios de radiocomunicaciones móvil celular, de comunicaciones móviles y de voz IP, así como cualquier otro tipo de servicio similar que la tecnología permita brindar en el futuro.

De esta manera, quedan incluidas las líneas de teléfono fijas, tanto tradicionales como a través de IP, las llamadas o mensajes de texto a teléfonos celulares, la mensajería instantánea a través de una plataforma móvil (como WhatsApp) y los radiomensajes.