La pintura de los campeones del mundo que llegó hasta el "Dibu" Martínez

Una artista argentina plasmó el emotivo abrazo entre Emiliano "Dibu" Martínez y Lionel Messi tras la clasificación ante Países Bajos en Qatar. La foto que se transformó en un símbolo del título mundial, como lo fuera "El abrazo del alma" en 1978, fue pintado en óleo por Belén Portillo y llegó a las manos del arquero de la Selección.

"Un domingo muy normal me llega una foto de Emiliano "Dibu" Martínez con mi cuadro que pinte para él", publicó Belén en su cuenta de Instagram junto a la foto del futbolista con su obra de arte. "Estoy muy feliz por este logro. No me sale la sonrisa de la cara de saber que ya lo tiene en sus manos. Dicen que el que persevera triunfa y yo con esto ya triunfe", continúa diciendo la publicación que reúne cientos de "me gusta".

Belén Portillo junto a sus obras

La artista, desbordada porque su obra llegó a las manos de una de las figuras del equipo campeón del mundo, publicó también la foto de ella con la obra y continuó con su mensaje compartiendo alegría y agradeciendo: "Lo más loco, es que al tipo le encantó. Gracias por ser la persona que sos, 'Dibu'. Tan humilde, tan genio, que se esmeró para llegar a dónde está. Gracias por tanto y gracias a los que hicieron que esto sea posible", expresó y concluyó "no se imaginan mi felicidad".

La obra antes de que llegara a manos del "Dibu".

La publicación, se llenó de comentarios felicitando a la artista que también ha realizado murales de Diego Maradona, Lionel Messi y Ángel Di María en distintos lugares del Conurbano bonaerense. Esta es una más de tantas obras que les dedicaron a los campeones del mundo pero, esta vez, la artífice sabe que su obra cayó en buenas manos.