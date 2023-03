La cifra millonaria que pagó Mendoza a China por los medidores de agua

Hace casi seis meses, la empresa estatal que tiene a cargo la administración del mayor volumen de cuentas conectadas la red agua potable en Mendoza, anunció que para empezar a tener un registro de la cantidad real de recurso vital que en la provincia se derrocha desde el interior de los domicilios, un paso clave, sería la instalación de medidores. En una primera etapa, la instalación de los aparatos en los hogares y la disposición del sistema tecnológico necesario para aplicar la telemedición, incluía una prueba piloto en 500 viviendas en la zona de Dorrego (Guaymallén). Lo cierto es que dentro del mismo plan para comenzar a ampliar el porcentaje de usuarios con sistema medido, Aguas Mendocinas (Aysam) incluyó la compra a China de 19.500 medidores más.

Con los plazos demorados por complicaciones en las importaciones y mientras los operarios ajustan los trabajos en los domicilios para instalar los aparatos de medición, desde Aysam anunciaron que se espera que en quince días comience la etapa de la instalación de esos primeros 500 medidores anunciados en octubre pasado. Será una etapa de "prueba" en la que se evaluarán variables relacionadas a la cantidad aplicación del sistema medido de agua potable. La idea, es que en las zonas intervenidas los vecinos no paguen el agua según el consumo, al menos por un período de seis meses.

"Zona cerrada"

En un principio, el sistema está pensado para efectuar un diagnóstico de la posible cantidad de agua que por distintos motivos se podría estar derrochando en los hogares. Las familias que viven en las manzanas de la zona de Dorrego, que se ubican en las calles Los Reyunos, Las Cañas, Aramburu y Cadetes Chilenos serán las primeras que en breve tendrán instalados en sus domicilios los medidores. El funcionamiento para registrar los volúmenes consumidos consiste en el uso de un software y una antena que llevarán la información a una central que a su vez captará el consumo en cada caso particular. La instalación de esos recursos tecnológicos es la que podría estar culminada en unos quince días, según explicaron desde Aysam.

Para aplicar esta tecnología fue necesario acordar con empresas de origen chino a las cuales se les encargó la mayor parte de los recursos. Para costear esas inversiones, la provincia desembolsó 8 millones de dólares; dos para la aplicación del sistema operativo y seis para comprar los medidores y colocarlos en las viviendas.

La zona en rojo es la delimitada para incorporar los primeros 500 medidores de agua y las que aparecen en negro incluyen los 19.500 que se incorporarán sin una fecha establecida.

Así, cobro del servicio se aplicará de la misma forma que es en la actualidad: según la cantidad de metros cubiertos de la propiedad y su ubicación, con un nivel de consumo que por ahora es "ilimitado" y controlado solo puertas afuera de los hogares mediante la aplicación de multas. Esto se aplicará inclusive desde que la "prueba" comience a funcionar y seguirá vigente por un período de seis meses.

Luego del diagnóstico inicial, se avanzará con la aplicación de la telemedición según la cantidad de volumen de agua consumido en cada caso particular. "Una vez que se concluya la etapa de revisión del sistema que funciona a través de la antena, pasaremos a importar los 19.500 medidores restantes, que también serán instalados en toda la zona de Dorrego. Es un sector cerrado que incluye a unas 20 mil viviendas. La idea es medir el comportamiento de los usuarios ante los medidores", indicó en este sentido el presidente de Aysam, Alejandro Gallego.

El radio más grande a intervenir una vez que se terminen de instalar y poner en funcionamiento los primeros 500 medidores es el comprendido entre la calle Rodriguez Peña, la lateral sur Acceso Este, el Callejón Escorihuela y la lateral del Acceso Sur. Allí se incorporarían los 19.500 medidores más. Por ahora, según el presidente de Aysam "es difícil predecir cuándo estarán en la provincia esos nuevos medidores". Lo que sí es seguro es que la empresa prestadora ya tiene la autorización de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación para importar los aparatos.

Se estima que en la actualidad, el consumo de agua en la zona ha bajado entre un 10 y 15%, según Gallego, aún cuando la aplicación del sistema de telemedición del agua potable de manera extendida es un objetivo a cumplir en etapas. La idea de "medir" cuánta agua consume cada hogar y las posibles pérdidas innecesarias que se producen en la vida cotidiana vendría a plantearse como una alternativa a ese derroche.

La población de Mendoza a lo largo de décadas, se acostumbró a usar más de la mitad del agua de la que en realidad necesita. Eso, pese a vivir en un desierto y donde el recurso hídrico seguirá siendo cada vez más escaso como consecuencia de los cambios climáticos a nivel global, nacional y local. Sin embargo, no toda esa agua "de más" que se consume surge de la falta de conciencia hídrica de la población. De acuerdo a las estimaciones de la propia empresa estatal la escasez de obras que ha perdurado por décadas, ha provocado que al menos un tercio del agua potable se derroche como consecuencia de cañerías vetustas y conexiones inservibles.

Hoy, justamente, uno de los principales cuestionamientos por parte de la población consiste en que los cortes en el servicio como consecuencia de los trabajos de reparación ya son casi un hecho diario en algunos sectores, donde inclusive las familias han estado más de quince días sin agua. El caso de los vecinos de la Quinta Sección es el más reciente, en este sentido, pero también hay reclamos por roturas y pérdidas que se extienden a lo largo de semanas, con agua fluyendo desde el asfalto. "Lo que sucede es que por un lado nos quieren controlar el consumo de agua, pero la realidad es que de ese servicio no siempre se dispone al 100%. No se puede medir el consumo cuando en realidad no están resueltos los problemas de base", comentó un vecino de Guaymallén que prefirió resguardar su identidad.

Traídos del otro lado del mundo

¿Por qué es necesario comprarlos en China? La respuesta tiene, según Gallego, diferentes matices. Por un lado, el sistema de medición en el consumo del agua potable en los domicilios no es una metodología que prime en el país. De hecho, la única provincia que tiene su sistema medido al 100% es Corrientes, mientras que Buenos Aires, San Fe, Córdoba y San Juan, presentan una situación similar a la de Mendoza, con porcentajes que varían entre el 10 y el 20 por ciento.

Sobre el tema se sentaron a hablar en noviembre pasado las autoridades de las principales empresas prestatarias de agua potable en el país, en el marco de la IV Jornada Regional de Agua y Saneamiento, que se realizó en Mendoza. En la charla, estuvieron presentes integrantes del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios y se habló justamente, de la necesidad de hacer extensiva la aplicación de ese sistema. En particular,de las 440 mil cuentas (usuarios) que tiene a cargo Aysam en toda la provincia se estima que solo el 10% tiene su sistema medido. Los medidores son importados desde China y costaron para su puesta en marcha 8 millones de dólares.

Es que por ahora, esta modalidad de cobro es optativa (es decir, solicitada por el usuario) y por lo general se aplica en los casos en la boleta es más considerablemente más cara si se toma como referencia a la cantidad de metros cuadrados cubiertos de la vivienda y su ubicación. En esos casos puntuales, los usuarios eligen pagar el monto en la boleta según los litros de agua que sacaron de sus surtidores.

Según el titular de Aysam, días atrás plantearon la posibilidad de iniciar proyectos que estén destinados a la fabricación de medidores de agua en Argentina. "La necesidad de importarlos desde China surge porque en realidad acá no se fabrican debido a la baja aplicación del sistema. Pero teniendo en cuenta que esta metodología se seguirá implementando en Mendoza y el país, es fundamental poder fabricarlos acá. Por ahora no hay producción Nacional de medidores porque es un mercado que tiene poca llegada en Argentina", dijo Gallego y aclaró que sobre ese tema se han mantenido charlas con las autoridades de AySa, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.