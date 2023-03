Con tres inodoros para 600 y un pozo séptico colapsado: así van a clases los niños de una escuela de Ugarteche

Las más de 6 mil personas que viven en la localidad de Ugarteche (Luján de Cuyo) sienten que -a lo largo de los años- forman parte de un sector "olvidado" dentro de los más de dos millones de habitantes que tiene Mendoza y de los 172.109 que viven en ese departamento, según el último censo. Aseguran, además, que frente a pedidos de mejoras para acceder a servicios básicos, como el transporte público, el agua, las cloacas, entre otros; no suelen recibir respuestas inmediatas e integrales que permitan mejorar su calidad de vida.

La semana pasada, los reclamos realizados por madres y padres de los niños y niñas que asisten a la escuela primaria N° 1-726 José Francisco Ugarteche fueron solo un ejemplo de las problemáticas por las cuales las familias de este olvidado territorio rural piden respuestas urgentes a las autoridades.

A la escuela primaria, de gestión estatal, ubicada sobre la ruta Nacional 40, (en la zona de Cuadro Estación) asisten al menos 600 niños y niñas en dos turnos; mañana y tarde. Pero el colegio tiene espacio solo para 200 como máximo. Según explicó un grupo de madres y padres movilizados, el establecimiento presenta necesidades desde el punto de vista edilicio. Esta no es la primera vez que han expuesto las situaciones que los/las alumnos/as soportan al momento de ir a clases. En el baño de niñas, por ejemplo, hay dos sanitarios, mientras que el de varones, solo cuenta con uno porque el otro está averiado.

Los inconvenientes en los baños son parte de las situaciones denunciadas por las familias. Foto: Gentileza.

Pero que los cientos de niños y niñas que a diario asisten al establecimiento deban hacer fila y esperar en el patio para hacer sus necesidades no es el único inconveniente que generó indignación de las familias. Los baños se inundan con líquidos contaminantes, el pozo séptico está casi rebalsado y se hunde (por eso en el patio de los recreos existe una especie de cerco). Además, sostienen las mamás, el edificio no cuenta con barandas y el suelo está tan dañado que los/las alumnos que necesitan asistir con muletas o andadores casi no pueden movilizarse.

"Si llega a haber un hundimiento, puede haber un accidente grave. Tenemos miedo que algo pueda pasarle a nuestros hijos mientras están en la escuela. Los pozos sépticos ya no dan más, esta escuela se cae a pedazos y nunca tenemos una respuesta de fondo", manifestó la mamá de un niño que asiste a este colegio y que prefirió preservar su identidad.

Sigue el conflicto en las escuelas de la UNCuyo: otra semana sin clases

Problemas de fondo y la esperanza en la educación

En la localidad de Ugarteche, las familias tienen miedo por los hechos de inseguridad crecientes. Se trata de una población donde el acceso a fuentes de trabajo estables es escaso; la mayor parte de las actividades tiene que ver con el trabajo rural; pero en los últimos años la problemática de la salinización de las tierras ha dificultado la capacidad de producción. El desempleo, la pobreza y las necesidades de toda índole se profundizaron en numerosos barrios de Ugarteche. La educación para los niños y niñas, es en este contexto, la única esperanza -que de acuerdo al testimonio de padres y madres- para poder aprender herramientas para la vida y salir así adelante.

Los baños se inundan en la escuela José Francisco Ugarteche

Sin embargo, la realidad muestra limitaciones que van en detrimento de ese derecho básico. "Muchas veces pensamos en no enviar a los chicos a la escuela porque nos da temor de que asistan en esas condiciones. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela en condiciones dignas; si llega a haber un accidente, ¿quién va a responder'", compartió Claudia, mamá de dos niños que asisten a la institución. Desde el área de Infraestructura Escolar, indicaron que la situación de edilicia de la escuela no es extrema como para suspender allí las actividades y sostuvieron que a principios de abril se realizarán algunos arreglos menores en el colegio. "No son arreglos prioritarios ni de urgencia. A la escuela se le tienen que hacer arreglos, pero no tiene problemas cloacales ni sanitario", explicaron desde esa área a cargo.

La escuela primaria tiene un exceso de matrícula.

De acuerdo a los registros, la localidad de Ugarteche cuenta con otras tres escuelas primarias y dos de nivel secundario, con distancias de kilómetros entre una y otra. Las otras dos primarias son la Ramón César Novero (ubicada en Colonia Cano), la Luis Baldini (que se encuentra ubicada en la Ruta Provincial N°15) y la José Lorenzo Guiraldes (de Nueva Colonia). A esa oferta educativa estatal se suman dos escuelas secundarias: La Luján de de las Viñas (ubicada sobre el kilómetro 15 de la Ruta Nacional N°40) y la Arturo Jauretche (que se encuentra en la zona conocida como La picada, en la Ruta provincial N°15). Esta última, tal como lo reflejó MDZ es una escuela de educación técnica que este año presentó un exceso en la demanda de inscripciones debido a que es la única en su zona y con la infraestructura edilicia disponible no alcanza a dar respuesta a la totalidad de los estudiantes que egresan justamente, de la escuela José Francisco Ugarteche.

"El otro problema de fondo es que una vez que salen de la escuela nuestros hijos, no sabemos si van a tener banco en la secundaria porque no hay espacio", manifestaron las familias agrupadas, que días atrás decidieron hacer público su reclamo a través de las redes sociales. Para dar una respuesta de fondo a esta falta de vacantes en el establecimiento secundario, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) dieron a conocer que ya está en marcha el plan para construir otra escuela secundaria técnica en la zona. El proyecto forma parte de los cuatro colegios que fueron aprobados en 2022 por Nación para construir al menos cien escuelas técnicas de educación secundaria en el país. La nueva institución tendrá espacio para 750 alumnos/as. El llamado a licitación para su construcción podría estar listo antes de fin de año y el colegio estaría listo hacia 2024, de acuerdo a los planes del gobierno escolar.