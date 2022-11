Pedido urgente a la DGE por falta de vacantes a primer año en una escuela secundaria

Hace al menos cuatro décadas, la institución fue construida sobre un pequeño tramo de tierra que se ubicaba en el interior de los terrenos de la ex estación de trenes que atravesaba a la localidad de Ugarteche, en Luján de Cuyo. Allí a la vera de la Ruta Nacional N° 40, el objetivo era brindar educación formal a los niños y niñas de esa comunidad atravesada por las necesidades de toda índole y la lejanía respecto de otras localidades del departamento, con mayor movimiento y acceso a los servicios. Lo cierto es que conforme al paso del tiempo y el crecimiento demográfico en la zona, la escuela José Francisco de Ugarteche (también conocida como El Resguardo), se fue adaptando al incremento en la demanda educativa y poco a poco, dejó ser un establecimiento rural para pasar a ser uno de los más importantes del lugar. Justamente ahora, la matrícula total de estudiantes de primaria es de 628 niños, de los cuales 85 egresarán de séptimo grado este fin de año.

La inquietud más grande que hoy comparten las familias de esta comunidad educativa, es que de ese total, aún hay 51 chicos que no han podido ser inscriptos en la única escuela secundaria de la localidad, la Arturo Jauretche, que cuenta con formación técnica. Aseguran las mamás, que ni bien supieron que las inscripciones para primer año serán -de acuerdo al calendario- hasta el próximo jueves 1 de diciembre, llevaron los papeles necesarios al establecimiento de nivel medio, de manera de asegurar el banco para su hijo/a. "Nos recibieron los papeles y cuando nos fuimos a fijar en las listas de inscriptos para empezar el primer año en 2023, nuestros hijos no figuraban", comentaron con preocupación las mamás.

La escuela Arturo Jauretche es la única secundaria en la zona de Ugarteche.

Proyecto para construir una nueva escuela

Carlos Daparo, director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, explicó que desde el gobierno escolar se ha dado prioridad a la construcción de una nueva escuela técnica en la zona, de manera que sea posible que hacia 2024 los estudiantes cuenten con una oferta más amplia en la localidad. Aseguró que el incremento exponencial de la población en la zona y el aumento en la demanda educativa de las escuelas técnicas, se sumaron como los factores clave para dar lugar a esta necesidad. "En 2019 teníamos a 34 mil chicos en escuelas de educación técnica y hoy la matrícula asciende a casi 44 mil estudiantes", detalló el funcionario al afirmar que la escuela Arturo Jauretche "ha quedado chica en relación a la cantidad de habitantes de Ugarteche".

La nueva institución tendrá espacio para 750 alumnos/as. El llamado a licitación para su construcción podría estar listo antes de fin de año, según afirmó Daparo a MDZ y detalló que en la escuela Arturo Jauretche (que cuenta con cuatro divisiones) hubo 98 vacantes que se cubrieron solo en la primera instancia, pero que aún quedan otras instancias. "Aún queda cubrir el cupo para abanderados", explicó Daparo y aclaró que en todos los casos el banco en el primer año de la secundaria está asegurado para la totalidad de los/las estudiantes, en otros establecimientos. En este caso, una posibilidad es que los chicos cuenten con una vacante en la escuela técnica N° 4-104 Ingeniero. Carlos Fader.

Alejados y con escasos recursos

Si bien las familias están al tanto de que la Dirección General de Escuelas (DGE) no dejará a sus hijos sin un banco para comenzar la escuela secundaria y en un tiempo breve esperan la confirmación sobre las instituciones que sí cuentan con espacio, una de las inquietudes compartidas tiene que ver con las distancias que podrían tener esas escuelas respecto de la zona de residencia de los niños y niñas. Comentan de hecho, que los colectivos allí no presentan un servicio adecuado para enviarlos a otras localidades y que en el caso de una urgencia es casi imposible conseguir un taxi en la zona. La posibilidad de abonar un transporte escolar, además, es prácticamente imposible de costear para la gran mayoría de las 25 mil personas que hoy habitan esta zona, en la que buena parte de los padres y madres se dedican a trabajos rurales o changas.

Lo cierto es que a la escuela secundaria del lugar tampoco ingresaron por ejemplo, los/las alumnos/as que salieron abanderados o escoltas con promedios de 9 y 10. Por otra parte, las familias destacaron que en realidad no todos los niños y niñas desean seguir estudiando en una escuela técnica, por lo que citaron que sería necesario contar en la zona con una escuela de educación orientada, de manera que los/las alumnos/as puedan elegir sobre su futuro formativo.

La voz de las familias

"Hay escuelas rurales en la zona de Anchoris hacia el lado de El Carrizal, pero los chicos no tienen cómo llegar. Al menos se necesita en esta zona una escuela primaria y una secundaria más, porque la cantidad de población ha crecido mucho y estas situaciones llevan a que los niños y niñas deban retrasar su posibilidad de seguir estudiando. A eso se suma que buena parte vive situaciones complejas de vulnerabilidad y no cuenta con la posibilidad de llegar a los establecimientos más lejanos", aseguró una fuente cercana al establecimiento. Las familias además, indicaron que en Ugarteche, los niños y niñas se quedan sin acceso a actividades complementarias: no hay clubes ni tampoco centros de capacitación que cuenten con una oferta nutrida en relación con espacios recreativos, culturales o deportivos. Tampoco hay en el lugar sitios que ofrezcan talleres lúdicos, de lectura o artísticos.

Los niños y niñas de Ugarteche necesitan ser inscriptos en la secundaria entes del 1 de diciembre.

"Estamos en una situación crítica. Necesitamos banco para nuestros hijos en una escuela de esta zona. Pedimos a las autoridades que nos den una solución porque de lo contrario, estas acciones hacia la escuela Cuadro Estación son discriminatorias", comparte su queja Lucía Martínez, una de las mamás que decidió hacer púbica esta problemática. A su testimonio se sumó el de Gabriela Guzmán, otra mamá que se encontró con la novedad de que no había vacante para su hija cuando se acercó al colegio para revisar las listas de inscriptos. "Necesitamos una pronta solución para nuestros niños", solicitó Gabriela en sintonía con otras mamás, como Mariela Capelloza.

La escuela secundaria técnica N° 4-038 Arturo Jauretche es la única que ofrece ese nivel en la zona de Ugarteche. El establecimiento recibe además, a los niños y niñas que acuden a la primaria Luis Baldini, que junto a la José Francisco de Ugarteche conforman la oferta educativa estatal en el nivel primario dentro de la localidad.

"En nuestro caso, no se ha tenido en cuenta ni la cercanía respecto de la escuela. Nosotros vivimos a una cuadra de la escuela secundaria y no recibieron a mi hija. En mi caso, yo estoy sola con ella y no tengo posibilidades de llevarla a un establecimiento lejos. Los más cercanos quedan a muchos kilómetros y yo trabajo todo el día, no puedo enviarla lejos porque además los servicios de transporte acá en la zona son deficientes", manifestó la mujer. Por su parte, otra mamá detalló que su hijo, pese a haber salido abanderado y de tener 10 en toda su libreta, se quedó con espacio en la única escuela secundaria de la zona de Ugarteche. "Tampoco han tenido en cuenta los promedios. Esta situación es indignante; pedimos una solución urgente", se quejó la mamá.