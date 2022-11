Insólita situación en una escuela secundaria de Mendoza durante las inscripciones

Las escuelas secundarias de Mendoza se encuentran en pleno proceso de inscripciones para el ingreso a 1° año de Nivel Secundario del Ciclo Lectivo 2023 pero algunas falencias técnicas dificultaron el proceso. Ante la falta de servicio de internet en las escuelas, preceptoras y personal administrativo tuvieron que recurrir a un plano para poder verificar la ubicación y cercanía de los domicilios de los aspirantes que concurrían a inscribirse.

MDZ tuvo acceso a una imagen que muestra a las preceptoras de una escuela secundaria de Guaymallén verificando en un mapa del Gran Mendoza la cercanía de los aspirantes a ingresar a ese establecimiento. Dicha situación generó repudio por parte de las docentes quienes manifestaron que en reiteradas ocasiones deben hacer uso de los planes de datos de sus propios teléfonos ya que el Internet de la escuela no funciona.

Las docentes verificaban direcciones a través de un mapa del Gran Mendoza debido a la falta de internet

"Esta es la forma en que trabajamos debido a las falencias de infraestructura, el personal administrativo de las escuelas necesita internet y no es la realidad de muchos establecimientos", destacó una de las docentes que prefirió resguardar su identidad.

"No tenemos infraestructura y los chicos se están quedando sin bancos. El problema es que no hay repitencia ni filtros que provoca que los promedios con los que salen los chicos de la primaria sean irreales. Todos llegan al secundario pensando que por el promedio tienen banco pero no hay disponibilidad", agregó.

"Hay un descenso tremendo del nivel educativo con el que salen los estudiantes. Nos critican a los docentes porque los chicos no saben escribir cuando egresan de la secundaria pero nadie tiene en cuenta que nos exigen poner notas irreales para que logren la promoción", finalizó.