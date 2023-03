Francisco, el papa jesuita

Hace diez años, cuando desde la logia de San Pedro se anunció la elección de un nuevo Papa, estábamos ya ante un hecho inédito e histórico, el Papa había renunciado no había muerto y, por primera vez, en muchos siglos, llevaba a la elección de un sucesor,como Obispo de Roma, sucesor de San Pedro y Vicario de Cristo, a la Catedra de San Pedro, sin haber muerto el Papa anterior. Por primera vez había en el trono de Pedro, un nativo de América, no sólo americano si no argentino. Pero además de esto era la primera vez que un hijo de San Ignacio se convertía en su sucesor de San Pedro y Obispo de Roma.

La sorpresa siguió con otra sorpresa más, este Papa latinoamericano, Jesuita, elige por nombre Francisco, el de un santo más popular dentro de la religiosidad católica y fuera de la religiosidad cristiana por San Francisco de Asís. En mi caso particular puedo recordar momento a momento, más allá de la conmoción emocional, lo que la elección significó y ver al nuevo Papa salir a saludar al pueblo congregado en la Plaza de San Pedro.

Ahí también ya, observamos, algunas particularidades, no venía con cierto elemento decorativos en la vestimenta, y en su expresión pidió primero, rezar por el Papa que había renunciado y que había guardado para si el título de Papa emérito, luego antes de bendecir al pueblo, el nuevo Papa pidió que el pueblo lo bendijera a él. Si pudiéramos definir el Pontificado de Francisco, que el 13 de marzo del 2023, cumple 10 años, podríamos decir que es un pontificado significativamente muy impactante en la historia.

Francisco decide no vivir en el Palacio Apostólico, sino en la sencillez en la casa de Santa Marta.

Foto: Enrique Cangas.

Es un Papa que ha puesto énfasis en la defensa de la ecología, la amistad social, siendo importante resaltar la Encíclica Laudato si (2015) en homenaje a San Francisco de Asís, donde pode de relieve la defensa de la naturaleza y el cuidado del planeta y en su

Encíclica Fratelli tutti ( 2020), que trata sobre el amor y la atención, el tipo de atención que le devuelve la salud a un roto y sangrante, que reconoce el amor y la atención como la ley sublime, y que nos ofrece como modelo la amistad social creativa.

Al inicio del pontificado una exhortación apostólica nos permitió saber su programa de pontificado, donde su prioridad eran los que estaban lejos, utilizando un término muy bergogliano “en las periferias”. Atender a aquellos que pocas veces veíamos no solo

como Iglesia sino como instrumentos estatales organizativos. También su pontificado ha marcado una fuerte descentralización del gobierno pontificio en Roma, creando nuevos Cardenales de distintos lugares y de naciones en las cuales nunca habían tenido ninguna dignidad cardenalicia.

Un Papa muy llano que decide no vivir en el Palacio Apostólico, y sino en la sencillez en la casa de Santa Marta. También le toco a él como Papa, pero a nosotros como mundo la pandemia y creo que ninguno de nosotros tampoco olvidará aquella tarde lluviosa de Roma, con la Plaza de San Pedro vacía, con el Papa solitario rezando para que terminada este flagelo. Un Papa cercano, viajero, aun cuando su naturaleza personal no le gustara viajar. Lo hemos visto en una ceremonia de recordación del inicio de la reforma luterana, dando junto con el encuentro patriarca de Constantinopla, encuentros en búsqueda de la unidad de los cristianos.

Francisco hace hincapié en la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.

Foto: Enrique Cangas.

No hace mucho ha ido al África, muy dañada por guerras intestinas, junto con el arzobispo de Canterbury, cabeza de confesión anglicana y con el representan de la Iglesia escocesa, en una visita apostólica, pero también ecuménica El Papa no ha dejado de hablar y de hacerse escuchar no solo en los ámbitos tradicionales, sino también en espacios internacionales de encuentro de diálogo, Las Naciones Unidas, haciendo hincapié en la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.

Este concepto antropológico de la defensa de la vida humana la ha llevado también a documentos que son parte de su magisterio y ha invitado a que el pueblo de Dios y al no confesionalmente católico, asumiera esta premisa de la defensa de la vida, como algo tan fuertemente incorporado como la defensa de la naturaleza y del planeta En ningún momento ha dado exhortación para agregar a nuestra fe un dogma. Todo lo que ha hablado y escrito ha sido en línea con el magisterio de la Iglesias en unidad lineal al magisterio pontificios de sus antecesores.

Vivimos una etapa histórica difícil de la humanidad, con cambios culturales, estructurales, coyunturales, y en estos días en ocasión del décimo aniversario de su elevación el Santo Padre ha venido dando distintas entrevistas periodísticas, donde ha dejado su visión sobre las distintas realidades que nos toca a vivir, de nuestro mundo, siendo una invitación a releer, ya poder comprender la mirada de Francisco sobre la diversidad de temas que nos azuzan a cada de los ser humano Celebración de sus 10 años de pontificado.

Un hombre con profunda claridad evangélica Todos de una u otra manera que en este décimo aniversario deberíamos elevar una oración o simplemente pensar en gratitud que este connacional nuestro, este hijo de la Argentina, nieto e hijo de inmigrantes, hijo de San Ignacio de Loyola, haya llegado por el espíritu santo ha a ser el papa Francisco y en esta gratitud reconocer el don que su pontificado, su vida y su carisma nos ha dado a todos los seres humanos.

* María Alejandra Muchart, Abogada - Magister en Derecho Civil- Profesora Universitaria.