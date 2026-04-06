León XIV recuerda al papa Francisco, muerto durante el Lunes de Pascua de 2025

León XIV habló con cariño a su predecesor, el papa Francisco. El argentino murió durante el Lunes de Pascua del año pasado.

Dos papas de la Iglesia católica en una foto: Francisco y León XIV. Foto Efe

El papa León XIV recordó hoy con "particular afecto" la figura de su predecesor, el papa Francisco, quien falleció el pasado Lunes de Pascua, jornada que en 2025 coincidió con el 21 de abril, día en que el argentino falleció luego de una larga internación hospitalaria.

Antes del rezo del Regina Coeli, la oración mariana que sustituye al Ángelus durante el tiempo pascual, León XIV destacó el "testimonio de fe y de amor" del papa argentino de la Iglesia católica.

"Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor", dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

papa Francisco León XIV destacó su particular afecto hacia el papa Francisco, muerto hace un año. Foto Efe EFE El adiós del papa Francisco El papa Francisco falleció el pasado 21 de abril, lunes de Pascua, a los 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta, apenas unas horas después de su última aparición pública en el balcón de la basílica de San Pedro para impartir la bendición 'Urbi et Orbi' (a la ciudad y al mundo).