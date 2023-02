Desde las redes sociales, sus amigos piden ayuda para que Luciano pueda recuperar movilidad

Desde que sufrió un accidente que lo dejó en estado de cuadriplejia, Luciano Puracchio se ha sometido a un tratamiento y acompañamiento médico para mejorar su calidad de vida. Ahora, al encontrar una posibilidad de mover nuevamente los brazos, necesita 80 mil dólares para someterse a una cirugía en la Fundación Bruno Kessler de New Jersey, Estados Unidos, que pueda obrar el milagro.

Luciano (o "Lucho" para sus afectos) es un joven como cualquier otro: activo, que gusta de jugar al fútbol en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, salir a bailar, juntarse con sus amigos y la vida que se considera normal para cualquiera que ronda los 25 años. Pero eso cambió en diciembre de 2020, cuando durante una tarde en el Delta del Tigre, sufrió una lesión medular que cambió su vida.

Luego de un tiempo, que se hizo eterno para los familiares y amigos que lo acompañaron, fue recuperando la capacidad de respirar por sí mismo, de hablar y recuperar plenamente su consciencia. A pesar de tantos avances que sorprendieron a propios y extraños, tuvo que lamentar la pérdida de la movilidad en sus miembros, pero continuando con su vida junto a la gente que quiere; algo que en un momento llegó a pender de un hilo, dado su estado tan delicado.

Luciano, con "la 10" del campeón de América, junto a sus amigos festejando el campeonato del mundo. (Foto: Gentileza Luciano Puracchio)

Pero una intervención podría devolverle la movilidad en sus brazos para lo cual su familia, los amigos del club y del colegio, empezaron con la colecta "Lucho quiere volver a abrazar" con la que buscan recaudar los fondos.

"La intervención se trata de la colocación de un chip a la altura de donde uno tiene la lesión medular, que funciona como puente en el sistema nervioso, haciendo que las órdenes 'salteen' la lesión y lleguen de la mejor manera posible las órdenes cerebrales a los miembros del cuerpo", contó Luciano a MDZ.

Además, no quiso dejar de agradecer a la gente que lo acompaña en este proceso que puede ser tan difícil: "Mi familia, mi novia, mis amigos y a gente que quizás no es tan cercana, ni tan amiga mía, pero desde que se enteró lo que pasó, me mandó mensajes y se puso en contacto para ver como estaba", subrayó.

Igualmente, aclaró que no tiene garantías de que este tratamiento funcione, dado que forma parte de una investigación y que en ese marco nadie le puede asegurar un 100% de efectividad. Al mismo tiempo, sostiene que la ilusión la mantiene intacta, teniendo como objetivo mejorar su calidad de vida.

Los 80 mil dólares pueden cambiarle la vida y recuperar movilidad en sus miembros.

Para ayudar a Luciano, se creó la cuenta en pesos o dólares, del Banco Santander, con CBU: 0720210288000000582218 y el alias: LUCIANO.PURACCHIO. Allí, pueden realizarse las transferencias y colaborar con la causa que le puede permitir a Lucho una nueva chance de volver a abrazar a sus padres, a su hermano, a su novia y a sus amigos.

Para más información, se puede seguir la cuenta de Instagram @todosconlucho, donde se van notificando los avances en la colecta.