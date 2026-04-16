Qué pagamos en las expensas: los rubros en los que gastan los consorcios y no paran de aumentar

El pago de expensas es uno de los costos fijos de la vivienda y sirve, a grandes rasgos, para costear el mantenimiento de edificios y propiedades horizontales. Sin embargo, se desconoce cuáles son los gastos detallados de cada consorcio, preguntas que se hacen más resonantes cuando el valor de las mismas no para de aumentar.

Según el relevamiento de ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios identificó los cinco gastos principales en la Ciudad de Buenos Aires. Estos se resumen en personal y sueldos, gastos operativos y de mantenimiento, servicios públicos, gastos administrativos, bancarios e impositivos, mantenimiento extraordinario y obras. Aunque estos varían según el distrito, varios se replican en cada caso.

Los detalles de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires Personal y sueldos: son un 33% de los gastos, aunque en edificios de menos unidades sube a 35%, mientras que baja al 16% en los edificios de mayor cantidad de unidades.

Gastos operativos y de mantenimiento: en promedio, representa un 28%; pero, a la inversa del caso anterior, en los edificios pequeños baja a un 26% y en los más grandes llega hasta el 53%.

Servicios públicos: representa entre el 13% y 15%, con estabilidad dependiendo el tamaño del consorcio.

Gastos administrativos, bancarios e impositivos: es un 14% promedio del gasto de los consorcios, bajando al 8% en los grandes edificios por la dilución de costos fijos como honorarios y seguros.

Mantenimiento extraordinario y obras: es entre un 6% y 11% del total, con una pequeña disminución cuando aumenta el tamaño del edificio. El gasto de los consorcios en el resto del país En el caso de la provincia de Buenos Aires, Personal y Sueldos representa el 36%, bajando al 27% en los edificios grandes; en cuanto a los gastos operativos y de mantenimiento, representa entre el 27% y el 45%; los gastos administrativos, bancarios e impositivos suben al tercer lugar en esta provincia por la mayor carga por los honorarios profesionales y llega al 17% con una baja al 8% en edificios grandes; los servicios públicos oscilan entre el 7% y 10%; y el mantenimiento extraordinario y obras son un 7% del total.

Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, comentó que "la estructura de gastos se mantiene estable, con un fuerte peso de los costos fijos. Los salarios representan alrededor de un tercio del total, mientras que los gastos operativos y de mantenimiento explican cerca del 29% tanto en CABA como en Provincia. Este esquema muestra que la mayor parte del gasto está vinculada al funcionamiento diario del edificio y no es fácilmente ajustable en el corto plazo".

El aumento de las expensas en todo el país En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento de marzo fue del 2,4%, mientras que el interanual asciende a 36%, pero no fue el distrito con mayor incremento. La provincia de Buenos Aires tuvieron un 3,5% en marzo que se refleja en un 44,3% interanual.