Lucio Dupuy: cómo es la estrategia de la jueza Pérez Ballester para evitar su destitución

Ana Clara Pérez Ballester está rodeada, la política parece haberle soltado la mano, y en La Pampa todos coinciden con que va a ser removida de su cargo en el muy corto plazo, algo así como una remoción exprés. El peronismo pampeano, de aceitada relación con el Poder Judicial por sus cuarenta años consecutivos al frente de la provincia, no tiene forma de evitar el escarnio público y la sociedad pide en cada marcha que la jueza no siga formando parte de la Justicia local.

La Justicia ya puso en marcha el lobby corporativo para defender a la jueza que confirmó la tenencia a la madre de Lucio Dupuy. Primero fueron algunas notas periodísticas con dudosa información en las que se relativizaba la responsabilidad de la jueza, y después directamente el presidente del Colegio de Abogados local, Pablo Rodríguez Salto, quien la defiende y la considera "proba, honesta y laboriosa y buena gente, me consta", definió en su cuenta de Twitter. Ayer recibió el llamado de Juan Carr y lo consideró "espectacular".

La estrategia es clara: desligar a la jueza planteando que se respetaron los pasos a seguir y que no se podía prever la tortura de Lucio porque la madre había cumplimentado todos los procesos lógicos. Hay preguntas que no quedan respondidas en la estrategia, por ejemplo, en qué se basó en términos económicos para darle la tenencia a la madre cuando el proyecto de pastelería no había comenzado y los ingresos eran muy magros comparada con la vida que le daba la familia paterna.

Así entonces, lo que se intenta desligar es el análisis contrafáctico de lo ocurrido. La jueza no podía adivinar que lo iban a matar, ése es el planteo que van a hacer. Lo que va a generar es una cadena de responsabilidades, dicen muchos en Santa Rosa, que el Departamento de Niñez está paralizado porque saben que los próximos en caer en desgracia serán ellos, que no monitorearon ni alertaron a pesar de que Lucio faltaba al colegio o iba lleno de golpes y fracturas. Cinco ingresos en noventa días con fracturas incluidas: el Ministerio de Salud también sabe que le van a tocar la puerta por su responsabilidad.

¿Por qué no se entrevistó seriamente a Lucio después de haberlo mudado a Santa Rosa a sabiendas de los escándalos que había generado la madre en las visitas? La estrategia de Pérez Ballester va a naufragar, según pudo confirmar MDZ, ya que la política no pudo evitar soltarle la mano y la demanda de la sociedad es totalmente a favor de que sea removida.

La noche que terminan por asesinarlo a Lucio la mamá y la novia, La Pampa era la única provincia que ni siquiera contaba con la línea 102, creada para la promoción, protección y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes y funciona en todo el país. La falla fue integral y se va a apuntar a que la jueza no hizo, posteriormente a darle la tenencia a Magdalena Espósito, mamá de Lucio, monitoreo, visitas sin aviso, las herramientas para poder determinar en qué contexto vivía el menor.

La mamá de Lucio era violenta, cada vez que iba a visitarlo a General Pico, donde vivía feliz con sus tíos y abuelos, Magdalena hacía escándalos, insultaba, llamaba a la Policía. Así empezó la tenencia que aprobó Pérez Ballester. Tampoco se tuvo en cuenta.