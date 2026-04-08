Merman las lluvias en el centro del país, pero hay alerta por vientos en el sur

Luego de varios días de lluvias intensas en el centro del país —que dejaron cerca de 50 milímetros acumulados en Buenos Aires , casi el 40% del promedio mensual— el escenario comienza a reorganizarse con condiciones muy distintas según cada región.

El cambio se explica por el desplazamiento hacia el Atlántico de un ciclón extratropical que afectó al país durante los últimos días. Tras su salida, avanzó un frente frío que permitió el ingreso de aire más estable y algo más fresco, favoreciendo una pausa en las precipitaciones sobre gran parte del centro y el este del territorio.

Sin embargo, el panorama no será uniforme: mientras el norte seguirá con lluvias intermitentes, el centro tendrá jornadas más estables y la Patagonia mostrará un contraste entre temperaturas altas y vientos intensos.

Entre el jueves y el viernes, el norte argentino presentará cielo con nubosidad variable. En el NOA se prevén lluvias y lloviznas intermitentes, principalmente desde la tarde, con mejoras temporarias entre los períodos de inestabilidad.

Para el fin de semana, el escenario tenderá a estabilizarse. La región central tendrá un respiro después de varios días de lluvias persistentes que provocaron anegamientos.

El viernes se perfila como el día más estable de la semana, con predominio de sol y temperaturas similares, favorecidas por un leve giro del viento hacia el norte.

Durante el sábado volverá a aumentar la nubosidad, especialmente en Cuyo y el centro del país, donde podrían registrarse precipitaciones aisladas. En el este bonaerense y el área metropolitana de Buenos Aires la probabilidad de lluvias rondará el 40% hacia la noche.

Para el domingo, en tanto, se esperan condiciones mayormente estables en Córdoba, Cuyo y parte de la región pampeana, con intervalos de sol y temperaturas sin grandes cambios.

Patagonia con calor y viento intenso

El panorama será muy distinto en la Patagonia. El norte de la región atraviesa un abril inusualmente cálido, con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados en Trelew y valores que podrían rozar los 30 grados en el este de Chubut. .

Pero hacia el extremo sur las condiciones serán más severas. Un sistema de bajas presiones provocará fuertes vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Además, el Servicio Meteorológico mantiene alerta amarilla por vientos para sectores de la provincia de Santa Cruz, especialmente en la Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino, donde se prevén vientos del oeste entre 40 y 65 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h este jueves.