Pronóstico: así sigue el tiempo en Mendoza este jueves

La temperatura seguirá en ascenso en Mendoza y este jueves la provincia tendrá un día más primaveral, según el pronóstico.

El pronóstico para Mendoza muestra un jueves con 25° de máxima y poca nubosidad en gran parte de la provincia.

Después de varios días con mayor presencia de nubosidad, el tiempo en Mendoza mostrará este jueves condiciones mucho más estables. La jornada se perfila con buen tiempo en gran parte de la provincia y con un leve ascenso de la temperatura.

La máxima llegará a 25° y la mínima será de 13°, en una continuidad de tardes templadas y mañanas frescas. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin mayores cambios durante buena parte de la jornada, explicó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.