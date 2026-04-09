Pronóstico: así sigue el tiempo en Mendoza este jueves
La temperatura seguirá en ascenso en Mendoza y este jueves la provincia tendrá un día más primaveral, según el pronóstico.
Después de varios días con mayor presencia de nubosidad, el tiempo en Mendoza mostrará este jueves condiciones mucho más estables. La jornada se perfila con buen tiempo en gran parte de la provincia y con un leve ascenso de la temperatura.
La máxima llegará a 25° y la mínima será de 13°, en una continuidad de tardes templadas y mañanas frescas. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin mayores cambios durante buena parte de la jornada, explicó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.
En el adelanto para los próximos días aparece el principal cambio. El viernes se mantendrán valores similares, con 26° de máxima y 13° de mínima, pero el pronóstico ya marca nubosidad variable, tormentas hacia la noche y precipitaciones en cordillera hacia el cierre del día. Para el sábado, en tanto, se espera una máxima de 25° y una mínima de 14°, con tiempo parcialmente nublado, algo de inestabilidad durante la mañana y mejoras hacia la tarde.