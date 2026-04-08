Día de la Empanada: la cadena favorita de Ricardo Darín lanzó una promoción bomba para cenar hoy

En el marco del Día Mundial de la Empanada , una de las cadenas más populares del país lanzó una promo fuerte para resolver la cena sin gastar de más. Se trata de Mi Gusto, el local elegido por Ricardo Darín , que activó descuentos especiales por tiempo limitado.

La marca volvió con su clásico “Mi Gusto Day”, una jornada en la que ofrece combos a precio promocional. En esta edición, el foco está puesto en una media docena de empanadas con sabores seleccionados, pensada para quienes buscan algo rápido, rico y accesible.

Durante este 8 de abril, la cadena ofrece un pack de 6 empanadas a $12.500, con una selección cerrada de sabores que combinan opciones clásicas y más elaboradas.

El 8 de abril se celebra el Día Mundial de la Empanada.

La propuesta apunta a competir con los precios actuales del rubro gastronómico, ofreciendo porciones abundantes y combinaciones que suelen estar entre las más elegidas.

Cómo acceder al descuento de Mi Gusto

Para aprovechar la promoción, hay algunas condiciones clave que hay que cumplir:

Horario: disponible desde las 18:00

Compra: únicamente a través de la app oficial de Mi Gusto

Modalidad: solo retiro en sucursal (take away)

Es importante tener en cuenta que no aplica para pedidos en mostrador ni por otras plataformas.

Un combo ideal para resolver la cena

Este tipo de acciones también busca incentivar el uso de los canales digitales propios de la marca, con beneficios exclusivos para quienes compran desde la app.

Con una demanda que suele ser alta en este tipo de jornadas, se recomienda hacer el pedido con anticipación para evitar demoras al momento de retirar. En un día especial para los fanáticos de las empanadas, la promo aparece como una opción práctica para cerrar la jornada sin cocinar.