Vuelve el gran outlet de la Ciudad con descuentos del 50% y las mejores marcas

El outlet de la Ciudad funcionará el fin de semana en la Nave Cultural de 11 a 19. Participarán más de 30 stands y los descuentos irán del 30% al 50%.

El outlet de la Ciudad funcionará el 11 y 12 de abril en La Báscula de la Nave Cultural.

Mendoza tendrá un mega outlet por dos días en abril. Los vecinos y turistas podrán acceder a prendas de las mejores marcas con precios que tendrán descuentos del 30% al 50%. El outlet de la Ciudad funcionará el 11 y 12 de abril de 11 a 19 en La Báscula de la Nave Cultural.

outlet de la ciudad 1 El outlet de la Ciudad estará abierto de 11 a 19. Ciudad de Mendoza El outlet de la Ciudad Con la intención de mejorar las ventas, fortalecer el desarrollo económico local y acompañar al comercio mendocino, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organiza el gran outlet de la Ciudad con la colaboración del Gobierno de Mendoza, Mendoza Comercio y Cecitys.

En total, participarán más de 30 stands de comercios de primer nivel. La propuesta se llevará a cabo este sábado y domingo y ofrece la posibilidad de acceder a productos de calidad con descuentos de hasta el 50%.

En el predio -que tendrá acceso gratuito- los visitantes encontrarán indumentaria femenina, masculina, infantil y deportiva, marroquinería, calzado y ropa de blanco. Los asistentes podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, garantizando además un mínimo del 30% de rebaja en todos los artículos exhibidos.

La propuesta, pensada para toda la familia, incluirá también un espacio lúdico para niños, un patio gastronómico con foodtrucks y sorteos en vivo, generando un entorno de recreación que acompaña el impulso al consumo. Además, el evento contará con playa de estacionamiento gratuita, en el espacio ubicado en la intersección de Las Cubas y España.