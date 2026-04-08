Córdoba aprobó una ley para prohibir a cuidacoches ilegales y a los limpiavidrios

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma al Código de Convivencia que prohíbe la actividad de los cuidacoches denominados popularmente como “naranjitas”, que no cuenten con autorización municipal. Adempas, penaliza a los limpiavidrios en la vía pública y endurece sanciones contra las picadas y reuniones vehiculares ilegales.

La nueva normativa establece que quienes cobren por el cuidado de vehículos sin habilitación municipal podrán recibir sanciones de hasta seis días de arresto, además de multas o trabajos comunitarios. En el caso de los cuidadores habilitados que incumplan las condiciones fijadas por cada municipio —como cobrar tarifas superiores o trabajar fuera de zonas permitidas— las penas previstas serán de hasta tres días de arresto.

También se incorpora una sanción específica para la práctica de limpiavidrios en la vía pública , una actividad habitual en los semáforos de las principales ciudades. Quienes realicen esta tarea podrán recibir penas similares a las establecidas para los cuidacoches ilegales.

Uno de los puntos centrales de la reforma es que los municipios tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus ordenanzas vinculadas al estacionamiento medido y a la regulación de los cuidadores habilitados.

Además, la norma invita a los gobiernos locales a crear registros oficiales de trabajadores autorizados y prevé programas de capacitación, inclusión laboral y asistencia social para quienes hoy realizan estas actividades de manera informal.

El texto aprobado menciona que la Provincia acompañará a los municipios con programas de formación laboral y reinserción social, con cursos de oficios que podrían dictarse a través de la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos.

También se plantea un abordaje integral que incluya políticas vinculadas a salud mental y consumos problemáticos, aunque el articulado no especifica cómo se implementarán concretamente esas medidas.

Sanciones más duras para "picadas"

Otro eje de la reforma apunta a las concentraciones de vehículos no autorizadas, como las "picadas" o encuentros con maniobras peligrosas.

Para estas situaciones se establecen sanciones de hasta 10 días de arresto, multas o trabajos comunitarios. Las penas podrán duplicarse si se trata de eventos masivos, si participan vehículos modificados o si se generan situaciones de riesgo para terceros.

La ley también habilita el secuestro inmediato de los vehículos involucrados y, en casos reiterados o graves, incluso su decomiso definitivo.

Nuevo esquema de control contravencional

La reforma también introduce cambios en el procedimiento contravencional. A partir de ahora, la investigación de estas infracciones quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras que la Policía tendrá un rol limitado a la constatación de los hechos y la adopción de medidas urgentes.

El nuevo sistema establece plazos abreviados para la resolución de los casos: los sumarios deberán cerrarse en cinco días y en dos días si hay personas detenidas.

La ley entrará en vigencia una vez publicada oficialmente, aunque varias de sus disposiciones comenzarán a aplicarse después del plazo otorgado a los municipios para adaptar su normativa local.