Brutal ataque a un limpiavidrios en pleno centro de Córdoba: quedó inconsciente

Un testigo registró el momento en el que dos hombres se bajaron de un auto y comenzaron a golpear al limpiavidrios.

El hecho ocurrió en la esquina de Colón y La Rioja, en el centro de Córdoba.

Un violento episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde un limpiavidrios fue víctima de un salvaje ataque. Un testigo registró el momento en el que dos hombres abordaron a un limpiavidrios y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Mirá la brutal golpiza a un limpiavidrios Brutal ataque a un limpiavidrios en pleno centro de Córdoba

El hecho ocurrió el domingo pasado, en la esquina de Colón y La Rioja, en el centro de Córdoba. Allí, dos hombres se bajaron de un auto y sin mediar palabra alguna, comenzaron a golpear al limpiavidrios.

En el video que se viralizó en redes sociales, se observa cómo los atacantes le pegaban trompadas y patadas. Como consecuencia de la brutal golpiza, el joven quedó inconsciente en la vereda.

Según el parte policial, la víctima sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.