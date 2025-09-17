Brutal ataque a un limpiavidrios en pleno centro de Córdoba: quedó inconsciente
Un testigo registró el momento en el que dos hombres se bajaron de un auto y comenzaron a golpear al limpiavidrios.
Un violento episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde un limpiavidrios fue víctima de un salvaje ataque. Un testigo registró el momento en el que dos hombres abordaron a un limpiavidrios y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Mirá la brutal golpiza a un limpiavidrios
El hecho ocurrió el domingo pasado, en la esquina de Colón y La Rioja, en el centro de Córdoba. Allí, dos hombres se bajaron de un auto y sin mediar palabra alguna, comenzaron a golpear al limpiavidrios.
En el video que se viralizó en redes sociales, se observa cómo los atacantes le pegaban trompadas y patadas. Como consecuencia de la brutal golpiza, el joven quedó inconsciente en la vereda.
Según el parte policial, la víctima sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
Por otro lado, tras la agresión, los dos hombres se dieron a la fuga. Algunos testigos indicaron que todo comenzó debido a que el limpiavidrios había golpeado el auto de los atacantes. Sin embargo, la Policía aún no confirmó esta versión.