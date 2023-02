Artifact: la nueva app de los creadores de Instagram que podría convertirse en el futuro de las redes sociales

Los cofundadores de Instagram Kevin Systrom y Mike Krieger, que abandonaron Facebook en 2018 en medio de disputas con la empresa, formaron una nueva compañía para explorar ideas de aplicaciones de próxima generación. Ahora han presentado su primera aplicación: Artifact, una red social de consumo de noticias personalizado que utiliza inteligencia artificial para comprender los intereses de los usuarios.

Para entender de una manera sencilla Artifact, podríamos decir que combina el modo de consumo de contenidos de TikTok con lo textual de Twitter, la principal red social para leer noticias. Por lo que el principal competidor de Artifact sería Twitter.

En la historia de las redes sociales vimos cómo la manera de consumir contenido fue cambiando para los usuarios. El modelo Facebook que comenzó a principios del 2000 te mostraba publicaciones en tu muro que tus amigos pensaban que eran interesantes, es decir, te mostraba las interacciones de tus amigos. Luego apareció el modelo Twitter y comenzamos a ver cosas basadas en las personas que elegimos seguir, ya sea que fueran amigos o no.

Luego apareció TikTok en 2016 y en 2021 ya era una de las aplicaciones más descargadas del mundo, posicionándose a la altura de todas las grandes aplicaciones de Silicon Valley. En muy poco tiempo TikTok encontró una fórmula exitosa para retener a los usuarios por largas horas en la aplicación. La innovación de TikTok fue mostrar contenido usando predicciones algorítmicas, independientemente de a quien sigamos, y en un formato de video corto. Es decir, TikTok nos muestra aquello basado en nuestros gustos y al ser en formato corto, es lógico que queramos ver más de eso. Esta fórmula la comenzó a utilizar Instagram con sus Reels.

Foto: Freepik

Artifact, el futuro de las redes sociales ¿Y el periodismo?

Artifact adoptaría la exitosa fórmula de TikTok para mostrar contenido pero centrándose en el texto ya que está destinado a ser un servicio de noticias. Pero su gran diferencial con el modelo de TikTok es que Artifact es impulsado por inteligencia artificial. Gracias al aprendizaje automático, la aplicación rápidamente haría un perfil detallado sobre nuestros gustos y consumos y nos ofrecería contenido similar a las noticias que leemos o más sobre la misma noticia.

La aplicación se abre a un abanico de artículos populares elegidos de una lista seleccionada de editores que van desde los diarios más prestigiosos del mundo hasta blogs sobre temas de nicho. Al tocar en los enlaces de los artículos que nos interesen, Artifact nos brindará noticias similares en el futuro, de la misma manera que lo hace la sección "For You" de TikTok. La aplicación tambien tendrá una bandeja de entrada de mensajes directos para compartir y discutir las publicaciones que lee en privado con amigos.

En este sentido, Artifact toma el éxito de TikTok, la red social que cautivó a las generaciones más jóvenes, pero su formato de texto mantiene la esencia de las redes sociales de principios de los 2000, y junto con los avances recientes en inteligencia artificial reúne lo mejor de la digitalidad del pasado, presente y futuro para llegar a un público más amplio.

“A lo largo de los años, lo que vi fue que cada vez que usamos el aprendizaje automático para mejorar la experiencia del consumidor, las cosas mejoraron muy rápidamente”, dijo uno de los fundadores de Artifact a The Verge.

El modelo de negocio de Artifact aún no está definido. Sin embargo, la publicidad sería la opción obvia para empezar dijeron Systrom y Krieger. Otra opción que está sobre la mesa es pensar en acuerdos de reparto de ingresos con los editores. Si Artifact crece, podría ayudar a los lectores a encontrar nuevas publicaciones y alentarlos a suscribirse.

Systrom remarcó que Artifact se tomará en serio el trabajo de brindar a los usuarios noticias e información de alta calidad. Para esto contará con editores que verifiquen los contenidos. Esto por supuesto es un punto sumamente importante en una época marcada por fake news y de polaridad entre opiniones políticas.

"Se incluyeron editores de izquierda y de derecha; encontrará Fox News allí, por ejemplo. Pero Systrom no es tímido sobre el hecho de que la compañía ejercerá su propio juicio sobre quién pertenece y quién no", dijeron los fundadores a The Verge.

Artifact también eliminará publicaciones individuales que promuevan falsedades. Y sus sistemas de aprendizaje automático se optimizarán principalmente para medir cuánto tiempo pasa leyendo sobre diversos temas, en lugar de, por ejemplo, qué genera la mayor cantidad de clics y comentarios, en un esfuerzo por recompensar el material más atractivo.

La aplicación actualmente ofrece una versión beta privada en la que puedes registrarte en la lista de espera para usarla entrando en artifact.news. La app está disponible tanto para Android como para iOS.