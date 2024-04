Preocupación de las científicas que se destacaron en sus investigaciones sobre el coronavirus

Las científicas Dra. Carolina Carrillo, quien lideró el equipo que ideó el Neokit Covid-19, junto a la Dra. Juliana Cassataro, que está al frente del equipo que desarrolla la vacuna contra el coronavirus -desarrollada íntegramente en Argentina- “ARVAC Cecilia Grierson”, apoyaron fuertemente la marcha a favor de la educación universitaria gratuita. Lo mismo hizo el actual rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), donde se formaron.

El kit para detectar el virus, al igual que la vacuna para combatirlo, hubiesen sido imposible sin la universidad pública, en uno de los tantísimos ejemplos que muestran el valor de la educación pública, que está en jaque por las medidas de ajuste fiscal del Gobierno nacional.

Entre los manifestantes que saldrán a las calles este martes, cuyo centro neurálgico será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para oponerse a las medidas que atentan contra las universidades, estarán las investigadoras marplatenses que se destacan a nivel nacional e internacional.

Con múltiples premios en su haber, coinciden en que su formación de excelencia fue gracias a la educación en el complejo universitario de Funes y Roca, en su ciudad natal, que las marcó y por el cual definieron dedicarse también a la docencia.

"El sistema de educación pública forma del patrimonio de la Nación y no es de ningún gobierno. Mucha gente que votó a Javier Milei está decididamente en contra de estas políticas de desfinancimiento y por eso van a marchar", expresó el rector marplatense, en gestiones desde el año 2017.

Lazzeretti ante el consejo superior de la universidad que conduce - Foto: Unmdp

Según expresó Lazzeretti, en diálogo con MDZ, "hay un desfinanciamiento grave en ciencia, tecnología e innovación; y gran parte de los investigadores son docentes, porque la universidad no solo forma profesionales sino que también produce conocimientos e investiga, como es el caso de Carrillo y Cassataro".

Tras el encuentro entre sus pares y el actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvo que "el tiempo pasó y las respuestas no aparecieron", en una acción que "difiere con el lema de 'no hay plata', porque no tenemos plata para imprimir libros pero sí para comprar aviones o diagramar un esquema de vouchers".

Por su parte, Carolina Carrillo, Doctora de la Universidad de Buenos Aires Diplomada en Comunicación Científica, Médica y Ambiental, Licenciada en Ciencias Biológicas, confirmó a este medio que el equipo que lideró para el desarrollo del Neokit Covid-19 ya superó las 5 millones de pruebas, y que continúan vendiendo partidas a provincias argentinas, como para destinos del exterior.

"Estamos culminando el proceso de kits para detectar también dengue y chagas", expresó la científica que es pariente de Ramón Carrillo, el primo de su bisabuelo, quien fuera el Ministro de Salud de Juan Domingo Perón. Carolina Carrillo, una de las desarrolladoras del Neokit - Foto: Conicet

En plena expansión del coronavirus en la Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos Alimento y Tecnología Médica (ANMAT) validó el uso del sistema de testeos desarrollado a contrareloj que permitió en un dispositivo -de bajo costo y fácil de maniobrar- que permitió indicar en menos de dos horas, a partir de una muestra respiratoria, si una persona está o no infectada por el coronavirus.

“Esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. Estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos. Tenemos la mejor calidad humana científica para ofrecer respuestas. Es tan importante para el desarrollo de un país, no dependemos de otros, esto es soberanía”, afirmó Alberto Fernández al dar a conocer el avance científico, en un acto desde la Quinta de Olivos, junto a Carrillo y sus colegas.

Con esta gesta, se creó una empresa tecnológica que siguió con investigaciones de alto interés para la salud y la comunidad, sobre la cual golpeó duramente el ajuste que emprendió el jefe de Estado. "Tengo una línea de investigación que me quedó vacía, específicamente sobre la detección del parásito que causa el chagas, de colegas que fueron despedidos (del Conicet)", lamentó la científica y docente.

Neokit fue un desarrollo del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein, de doble dependencia, Conicet y Fundación Pablo Cassará. A estos actores sumó sus esfuerzos para la comercialización Y-TEC, la empresa de tecnología del Conicet e YPF.

Consultada por su opinión sobre la Marcha Nacional Universitaria, la marplatense dijo que "es fundamental para visibilizar el valor de la educación pública, porque será la sociedad la que marche por un país mejor". Juliana Cassataro, quien lidera la creación de la vacuna argentina contra el Covid-19 - Foto:Télam

También graduada de la Unmdp, Juliana Cassataro (Premio L´Oréal-UNESCO), responsable de la creación de la vacuna argentina contra el Covid-19, mostró su preocupación por el ajuste en la ciencia y recordó que es condición necesaria que la investigación comience por los Estados.

La vacuna fue desarrollada en conjunto entre el Estado, a través del ex Ministerio de Ciencia, la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y el Conicet y el laboratorio Cassará, que financió la fase 1 de investigación clínica y todas las etapas de escalado y producción bajo buenas prácticas de manufactura.

En sintonía, citó los casos de muchas vacunas usadas a nivel global que impulsaron ministerios de Defensa de Estados Unidos y Rusia, como modelo a imitar para los grandes avances científicos.