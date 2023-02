Emigración a España: la otra cara de la trágica historia de Iván y Leila en Barcelona

El presunto pacto suicida entre las hermanas argentinas radicadas en España, que terminó la con la muerte de una y la internación de la otra, sembró en la sociedad el misterio, desplegó una investigación policial internacional y encendió las alarmas de más de un conflicto social.

Mientras que medios y organizaciones hablan de acoso escolar, identidad de género y discriminación; otro tema que subyace con fuerte intensidad es el de la gran ola de migración argentina hacia Europa de los últimos años. Forzadas por la crisis política y económica por la que atraviesa nuestro país, miles de familias argentinas, como la de Iván (como quería llamarse Alana) y Leila, tomaron la drástica decisión de abandonar su tierra natal en busca de un futuro mejor. Una opción que la Argentina le sigue vedando, sobre todo, a las nuevas generaciones.

La víctima tenía 12 años y murió luego de haber saltado con su hermana del balcón de un tercer piso en el que habitaba junto a su familia en el municipio de Sallent, en las afueras de Barcelona, España. Sus padres la habían llamado Alana, pero se encontraba en un proceso de transición de identidad de género. Quería ser nombrado como Iván.

Leila, la hermana de la niña, permanece internada en un hospital. Sufrió el impacto, pero fue estabilizada. Mientras tanto, la investigación policial sigue la pista de un posible suicidio y detrás de eso se estudian problemas familiares o bullying.

Sobre el acoso escolar, se puso el foco en las agresiones que la víctima y su hermana recibían por su identidad de género, aunque sus abuelos revelaron otro motivo: la nacionalidad.

Según Gustavo Lima, abuelo paterno de Iván y Leila, sufrían agresiones por “su acento”. La situación “se agravó” cuando Alana "hace dos o tres meses decidió cortarse el pelo, ponerse ropa de varón e identificarse como Iván".

Medios locales publicaron el fin de semana que la Policía de Barcelona a través de un informe confirmó la situación de bullying. El documento se encuentra bajo secreto de sumario y está en manos de la jueza que interviene en la causa.

Además, según La Vanguardia, todos los trámites relacionados con el funeral se celebraron identificando a la víctima como Alana y en femenino, ya que según los padres, su hija no los había puesto en conocimiento de su voluntad. Algo que solo compartió con su hermana y algunas amigas.

A España, por “mejor calidad de vida”

“Mi hermano se fue a vivir a España para darles mejor calidad de vida a sus hijos”, publicó Magalí Modega, la tía de la víctima que se autopercibía “Iván” en su cuenta de Facebook. Desde Mar del Plata, su hermano se mudó a España con su mujer y las gemelas en 2020. Tenía un solo objetivo: vivir mejor, pero se chocó con una sociedad que discriminaba a las menores por ser argentinas y con falta de contención en el proceso de abandonar su patria e instalarse en una nueva.

“Sus padres son unas excelentes personas, charlaban de todos los temas y amor no les faltaba. Las nenas sufrían de bullying en el colegio por su acento argentino y a una por su sexualidad. Lamentablemente, Alana ya no está con nosotros, Leila está internada en terapia intensiva, tiene sus brazos quebrados, su mandíbula, una parte de su cabeza, y sus órganos dañados. Mi hermano y su señora están solos en España”, escribió la mujer y confirmó el acoso que sufrían las menores por ser de un país sudamericano.

Lucas y Maia, los padres de las menores, habían emigrado por la ciudadanía española de la mujer, en busca de mejores oportunidades. Antes de emigrar, él trabajaba en la cocina del Hospital Interzonal General de Agudos marplatense. Las niñas eran alumnas del Instituto Público Llobregat. En Argentina, habían comenzado la primera en la Escuela N° 6 de Mar del Plata. Sus padres tienen un tercer niño llamado Amadeo, el menor de la familia.

Discriminación, algo "poco común"

Desde el Consulado General de Argentina en Barcelona, a través de la cónsul Rossana Surballe, le bajaron el tono al problema de la discriminación y calificaron como "algo poco común". “Acá hay una población muy grande de argentinos, hay 6 consulados repartidos por España y contabilizamos más de 152 mil argentinos viviendo aquí. En general no recibimos quejas, los argentinos que están aquí son muy bien recibidos e integrados. Hay gente que llegó hace 40 años, otros hace 20 y algunos están llegando ahora. Históricamente, es una ciudad muy abierta, ha recibido gente de muchos lugares del mundo", dijo la mujer.

Sin embargo, el número de argentinos en Europa aumentó paulatinamente en los últimos años. Específicamente, desde la salida del cierre total por la pandemia de coronavirus.

Las razones que esgrimen aquellos que abandonan el país suelen ser diversas, pero todos coinciden en lo mismo: afuera se puede obtener una mejor calidad de vida y, por ende, un mejor futuro para los hijos, aunque la Argentina ofrezca -como no lo hace casi ningún país del mundo- la posibilidad de educarse desde el nivel inicial hasta el universitario de manera totalmente gratuita o someterse a complejos tratamientos médicos en el ámbito del sistema público de salud.

Ese "plus", sin embargo, no alcanza: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 36,5% de la población argentina al primer semestre del 2022 se encontraba bajo la línea de pobreza y el 27,7% bajo la de indigencia. Además, la canasta básica aumentó en enero 7,2% y una familia tipo necesitó $163.539 para no ser pobre, en tanto la inflación interanual acumulada fue de 98,8%, según el reporte de enero, cuando la cifra mensual fue del 6%.

Con todo esto, cada vez son más los que parten expulsados del sistema en busca de una oportunidad que les dé empleo, estabilidad económica y educación. Aunque no hay información histórica que recopile las cifras de emigrantes, se pueden sacar conclusiones a partir de la algunos datos por países. Estos indican un flujo de migraciones que solo se detuvo en 2020, por el lockdown.

Según el Instituto Nacional de Estadística, al 2022, en España se registraron 97.257 argentinos, de los cuales 25.906 se encuentran en territorio catalán. En 2021, había 89.472.

Otro de los países con gran afluencia de argentinos es Italia. Según sus estadísticas de inmigración, Argentina está entre los 15 países con más ciudadanos que se instalan en territorio Italiano. En 2021 el flujo aumentó un 170% y se contaron más de 6 mil argentinos mudados a ese país.