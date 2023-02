Tragedia de las gemelas marplatenses en España: la familia pide donaciones

La trágica muerte de una gemela de 12 años en Barcelona al saltar de un tercer piso de un edificio junto a su hermana, que permanece en internada en grave estado, conmocionó especialmente a Mar del Plata, la ciudad de origen de las niñas que habían emigrado a España hacía pocos tiempo con sus padres.

A través de un posteo en redes sociales, su tía, Magalí, aseguró que Alana, su sobrina fallecida en el municipio de Sallent, y Leila sufrían bullying por "en el colegio por su acento argentino y una por su sexualidad", y contó que buscan de forma desesperada que sus familiares puedan viajar para acompañarlos, especialmente sus abuelos.

En el mensaje que se viralizó en redes sociales, la mujer dio a conocer que su hermano "se fue a vivir a España hace unos años para poder brindarles una mejor vida a sus hijos". "Sus padres son unas excelentes personas, charlaban de todos los temas y amor no les faltaba. Las nenas sufrían de bullying en el colegio por su acento argentino y una por su sexualidad", agregó.

Sobre el estado de salud de la menor internada, graficó que "sigue internada en terapia intensiva, tiene sus brazos quebrados, su mandíbula, una parte de su cabeza, y sus órganos dañados".

“Leila está estable, luchando por su vida. Tiene los brazos quebrados, golpes en la cara y un pulmón comprometido”, amplió Gustavo Lima, su abuelo, en declaraciones a Canal 8 de Mar del Plata.

Sin embargo, ninguno de sus familiares que hicieron declaraciones públicas mencionaron nada sobre el contenido de dos cartas que habrían dejado las gemelas antes de subir a una silla del balcón y arrojarse al vacío, según informaron fuentes ligadas a la investigación.

El abuelo de las pequeñas relató que hace dos meses la niña que falleció la llamó por teléfono con un mensaje desgarrador: "Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa", le dijo.

"Necesitamos de su ayuda para que sus padres (abuelos de las niñas) puedan viajar para estar con ellos y apoyarlos, el pasaje es muy caro. Con lo que puedan por favor, todo sirve, se los agradeceríamos de todo corazón, es una situación muy difícil para toda la familia ya que estamos muy lejos", indicaron en un pedido de donaciones que especificó que el alias para realizar transferencias es el siguiente ARBOL.YERBA.DONA, a nombre de Gustavo Fabián Lima.