Lucha contra el cáncer infantil: una realidad que le puede llegar a cualquiera

La lucha contra el cáncer infantil muchas veces es una realidad poco visibilizada y que muchas personas no tienen presente. En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, MDZ Radio dialogó con Mercedes Carrión, creadora de la Asociación Tras Pasar, ONG que busca ayudar desde hace 12 años de forma económica y emocional a niños con cáncer en Mendoza.

“Nuestra área de trabajo es el Hospital Humberto Notti, en donde brindamos apoyo y contención tanto a los niños como a todo su entorno familiar. Tenemos alrededor de 120 chicos actualmente en tratamiento”, contó

Mercedes sostuvo, que a la gente en general, le cuesta mucho hablar sobre él cáncer infantil. “Más allá de que todos miremos para otro lado, sigue existiendo. Mientras nosotros realizamos nuestras actividades, en el hospital hay un montón de pibes que están luchando contra esta enfermedad. Es una lucha de todos”, dijo.

“Todos somos capaces de hacer algo por esto. Es el momento de empezar a dejar de decir que vivimos en un mundo que está podrido, para empezar a entender que vivimos en un mundo que lo podemos cambiar nosotros, que con pequeñas acciones y actos podemos hacer la vida de un montón de gente mucho más fácil”, argumentó.

En este sentido, Mercedes detalló que el 80% de la población que llega al Hospital Humberto Notti, en busca de un tratamiento oncológico, lo hace en situaciones de vulnerabilidad desde lo económico y social; "encima tienen que atravesar esta lucha contra el cáncer infantil".

Con respecto la ayuda desde el Estado frente a esta realidad, la entrevistada contó que Mendoza es una de las provincias que tiene un programa oncológico provincial. "A ningún niño, a través de una ley, le puede faltar medicación oncológica. Pero hay que entender que el cáncer no es solamente quimioterapia. Tiene que ver con un montón de otras cosas que giran alrededor de un entorno familiar, si un niño que atraviesa una enfermedad de cáncer llega a su casa y su dieta se basa en fideos y arroz, no vamos a obtener resultados buenos ,porque no va a estar bien nutrido. Hay chicos que ni siquiera tienen agua potable en sus casas", agregó.

En este sentido, desde la Asociación Tras Pasar, se busca poder acompañar a las distintas familias que atraviesan dicha realidad. "No podemos brindar soluciones si no tenemos una comunidad detrás que nos apoya. Podemos ayudar de distintas maneras, nosotros tenemos una cuenta en Mercado Pago, un mínimo aporte puede lograr que nosotros le brindemos soluciones a muchas familias. Todos somos capaces de hacer algo desde nuestro lugar. También se pueden sumar a campañas específicas" ,dijo.

"Nadie está exento de que esto le pueda llegar a pasar y no esperemos a que la vida nos de una trompada en la boca para darnos cuenta que podíamos hacer algo por los otros nosotros o que difícil era estar de este lado. Tengo la fortuna de hoy acompañar a muchos chicos que ya tocan la campana, que están dados de alta. Muchos de ellos que fueron ingresados muy chiquitos, no se acuerdan de nada, pero a todos los demás les deja huellas profundas en el corazón y en la vida", agregó.

Para contactar a los miembros de la Asociación Tras-Pasar se puede ingresar a sus cuentas de Instagram: @asociación_traspasar o de Facebook, Asociación Tras-Pasar. Allí se difunden las distintas colectas que realizan con el objetivo de ayudar a los niños que padecen la enfermedad.

