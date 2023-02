El revelador dato que esperanza a quienes luchan contra el cáncer infantil en Argentina

Cada 15 de febrero se recuerda a nivel mundial el Día Internacional del Cáncer Infantil con el objetivo de crear conciencia en la comunidad sobre estas patologías oncológicas en los niños y también expresar apoyo a los chicos y adolescentes con cáncer y sus familias.

Catalina Santo Tomás es una superviviente de cáncer. Nacida en 2016, a sus nueves meses, luego de un control pediátrico, detectaron que tenía un tumor en su cabeza. Allí comenzó un lapso de cinco años de lucha y un largo tratamiento tras el cual pudo superar el cáncer y en la actualidad puede vivir su vida con normalidad.

Gonzalo Santo Tomás, padre de Cata, contó su historia a MDZ. Allí, recordó junto a su esposa que durante los primeros tiempos sintieron mucha bronca: "Uno lo primero que se pregunta siempre es ¿por qué a nosotros?, pero después nos dimos cuenta que le toca a mucha gente". "El cáncer infantil en Argentina sigue siendo un tabú, todos tienen lástima. Esto tiene que servir para apoyar, la gente tiene que enterarse", añadió.

Tras conocer el diagnóstico, la familia viajó a Buenos Aires para que le extirparan el tumor y luego fuera analizado por especialistas. De vuelta en Mendoza, a poco menos de un mes de la operación, les confirmaron la existencia del cáncer en su hija.

En ese momento decidieron instalarse en Buenos Aires, conocieron a la oncóloga pediatra del Hospital Alemán, Angie Fernández Barbieri, y comenzó un proceso de 10 meses de quimioterapia cada 21 días, que variaba según las defensas de la pequeña.

Cuando finalizó ese tratamiento, en febrero del año siguiente, para los Santo Tomás comenzó un período de dos años en que viajaban cada tres meses a Buenos Aires para realizarle controles a Cata y, a través de resonancias magnéticas, observar que no reapareciera el cáncer. Al tercer año, los viajes se realizaban cada seis meses, y en los últimos dos años fueron controles anuales, hasta que el 13 de junio de 2022, Catalina recibió el alta definitiva.

Tras cinco años de lucha y un prolongado tratamiento, Cata se curó del cáncer definitivamente y hoy vive su vida con normalidad. Juega al hockey sobre césped en un club mendocino y en 2023 comenzará primer grado.

"El cáncer existe, hay que tratarlo, sacarlo del tabú y apoyar a los padres", sentenció Gonzalo y aportó un dato que la oncóloga Fernández de Barbieri confirmó: "En Argentina, el 70% de los niños con cáncer se recuperan".

El padre de la niña también reconoció la situación que viven muchos padres que transitan este difícil camino: "Nosotros tuvimos la suerte de que la obra social nos apoyó, pero muchos padres sufren el estrés de que la obra social no se los reconozca, o que en el trabajo les den la espalda, que les digan que no pueden faltar tanto tiempo". "Hay muchas cosas que hacen que los padres acumulen cosas en esa pesada mochila que llevan y que deben preocuparse de otras cosas como la salud de su hijo. No hay una contención para la familia, infraestructura ni leyes que protejan", cerró.