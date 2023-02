Realizan la primera base de datos de filicidios a través de las redes sociales

El caso Lucio Dupuy, el chico de cinco años asesinado en La Pampa por su mamá y la novia, generó una serie de cambios que recién empiezan a verse, empezando por la llamada Ley Lucio que capacitará a todos los empleados públicos en materia de violencia en infancias. Así, en redes sociales se supo primero de otra situación similar, en La Matanza, con una bebé de 21 días asesinada y abusada por sus padres, en este caso, ambos sanguíneos. Las redes sociales no tardaron en encontrar una posible solución: una base de datos de aportantes de casos de todo el país para llevar conteo y mostrar la problemática.

El primer tuit de @filicidios remite al caso de Estados Unidos, en el que un papá luchaba por la tenencia de sus hijos y su mamá raptó los tres menores de edad, los llevó a la playa y los ahogó. A partir de ese hecho, nace la cuenta en el contexto del juicio por Lucio Dupuy y empieza a recoger información de otros casos. Comparten el trabajo con @infanciascompartidas, una ONG que trabaja para evitar la separación de los chicos de los padres en los divorcios.

Hay un factor común que es la búsqueda de justicia sin importar el género. La perspectiva de género en los divorcios generó muchas muertes por prohibirle al padre ver o monitorear de forma constante el estado de salud del niño, tal como es el caso Lucio, donde la madre y la novia cobraban las video llamadas y no le permitían a la familia paterna ver al niño, que atravesaba las torturas de ambas a diario y hace tiempo, según demostraron los peritajes posteriores a su muerte.

La información del Estado es pobre. La página de la Defensoría de niños y adolescentes tiene como último informe el de 2021 y está prologado por la líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Actualmente, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños (2006) reemplaza a la vieja Ley Nº 10.903, conocida como ley de Patronato o ley Agote (1919). El enfoque actual cambia el paradigma para que los chicos pasen de ser “objetos de protección” a ser “ser sujeto plenos de derechos”, dejando atrás la concepción paternalista que dejaba en manos de los jueces y de los reformatorios las decisiones sobre el cuidado esos niños.

Tal es el desastre del Estado, que lo reconoce en su balance interno, en su página 133: "La casi totalidad de las jurisdicciones requieren un fuerte trabajo en materia de sistematización de la información, incluso en aspectos sumamente sensibles como la duración de las medidas excepcionales, la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el subsistema de cuidados alternativos, la duración de la privación de libertad y la situación procesal de aquellos en esta condición". Y agrega: "La mayoría de las jurisdicciones, 19, no cuentan con Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes". Es decir, no hay información de las provincias sobre lo que pasa con los chicos, no hay acceso ni está digitalizado el estado crítico de muchos chicos.

Lo que no se pudo comprobar aún y se empieza a contabilizar es si hubo aumento de asesinatos de menores o recién ahora se empiezan a plantear en términos estadísticos los casos contables. Durante la cuarentena aumentaron los femicidios y las denuncias por violencia de género, por lo que sería lógico que haya aumentado la violencia sobre infantes.