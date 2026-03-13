Tunuyán retomó una obra paralizada y entregará casas a 300 familias

La Municipalidad de Tunuyán retomó un proyecto habitacional frenado por Nación y avanzó con recursos propios para cumplir el sueño de la casa propia.

Tras la paralización de la obra nacional, el municipio de Tunuyán asumió el proyecto y en pocos días comenzará la entrega de viviendas a 300 familias.

El municipio de Tunuyán anunció que en los próximos días comenzará la entrega de viviendas del barrio Bordelongue, un proyecto habitacional que había quedado paralizado tras la decisión del Gobierno nacional de frenar distintas obras en el país. Frente a ese escenario, la Municipalidad de Tunuyán resolvió continuar el proyecto con recursos propios.

Desde la comuna explicaron que la decisión se tomó para evitar que 300 familias del departamento vieran frustrado el sueño de la casa propia. Con una administración ordenada y la reasignación de fondos municipales, el municipio avanzó en la finalización de las viviendas.

De esta manera, Tunuyán se convertirá en el primer municipio de Mendoza en terminar un proyecto habitacional de esta magnitud luego de que fuera paralizado a nivel nacional. La medida fue presentada como una respuesta concreta frente a una obra que había quedado detenida.

Un proyecto que vuelve a avanzar Según señalaron desde la comuna, el objetivo fue transformar una obra frenada en una solución real para las familias que estaban esperando su vivienda. Para eso se destinaron recursos propios y se avanzó con la finalización del barrio.

Ahora, tras completar las obras, el municipio se prepara para iniciar la entrega de las viviendas. De este modo, el proyecto que había quedado detenido comenzará a convertirse en una realidad para los vecinos que esperaban su casa propia.