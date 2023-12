En qué consiste el "plan anti motosierra": la reacción de los piqueteros a los anuncios de Luis Caputo

"El anuncio de Caputo es una ofensiva anti obrera que va a destruir la sociedad". Así definió a MDZ el líder del Polo Obrero, Eduardo "Chiquito" Belliboni al plan económico pronunciado, en una grabación emitida por YouTube, por el flamante ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei. Además anticipó que no se quedarán quietos y que saldrán a la calle a luchar por medidas que ayuden a paliar el ajuste que golpeará a toda la sociedad, pero especialmente a los más pobres e indigentes.

Apenas los medios terminaron de transmitir el anuncio de 17 minutos, este lunes después de las 19, Belliboni se expresó en cuenta de la red social X. "¡Paro activo ya! ¡El 20 a la plaza! El plan motosierra Caputo-Milei muestra que el ajuste lo pagará el pueblo, no la política. Es un plan inflacionario con una gran devaluación con tarifazos al transporte y a la energía. Para los trabajadores habrá despidos y menos salarios", expresó.

La medida no es nueva. Se definió el 25 de noviembre, a pocos días del balotaje, en un Plenario Nacional Piquetero que se llevó a cabo en Parque Lezama y del que participaron más de 30 organizaciones de todo el país. El problema detrás de esto es que en casi un mes desde ese anuncio, la tensión no cedió. De hecho, se agravó. Es sabido que el nuevo Gobierno no comulga con la idea de que haya protestas que corten las calles y, sobre esto, se expresó varias veces que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada" y que a quienes impidan la circulación en una manifestación se los sancionará.

De cara a la fecha programada y en medio de la fuerte crítica del Polo Obrero a la ministra de Desarrollo Social saliente, Victoria Tolosa Paz, a quien calificó como "la peor de la historia", miembros de las agrupaciones de manifestantes le dijeron a este diario que mantenían la ilusión de que se lograra un acuerdo o que, al menos, se habilitara un diálogo. Cualquier Gobierno quiere siempre -sobre todo uno nuevo- pasar diciembre en paz, pero por ahora eso no sucedió y la protesta es inminente.

"Los anuncios de Caputo representan un golpe sin atenuantes contra la clase obrera y todo el pueblo. Con una devaluación del 54%, el costo del dólar se fijó en $800 (118% de aumento), lo que constituye un golpe inflacionario brutal contra los salarios y las jubilaciones, que no contarán con ningún tipo de aumento especial. Este golpe viene reforzado por el aumento de las tarifas de luz, gas y transporte, producto de la eliminación de los subsidios que se anuncia, y que todavía no está claro como se implementará. Además, se anuncian miles y miles de despidos por la parálisis de la obra pública en todo el país. Es un golpe fenomenal a la construcción y a todas las industrias conexas. Afecta, además, el ya limitadísimo desarrollo de obras para los barrios o viviendas, golpeando a la población más empobrecida", publicó Juan García en Prensa Obrera.

Además, agregó que "la reducción de los adelantos a las provincias va a impactar fuertemente en los salarios provinciales, la educación y la salud" y que "Milei apunta a rediscutir los regímenes jubilatorios provinciales, a partir de reducir las transferencias desde las Anses a las cajas provinciales". También criticó la no renovación de los contratos de estatales y categorizó: "Milei aplica este programa de guerra contra todo el pueblo, incluidos sus propios votantes, sin tocar a la “casta” política, a la que llama a sumarse a su Gobierno".

Todo esto es lo que sostiene la decisión de salir a la calle el 20 de diciembre en rechazo "del plan motosierra" y de "organizar asambleas, explicar lo que está en juego y comenzar a organizar las medidas para frenar este enorme golpe contra el pueblo", agregaron y llamaron al Frente de Izquierda a "aportar a este proceso".