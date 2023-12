Grieta piquetera: Castells le marcó la calle a Belliboni, pero en la vereda

Coinciden en el reclamo, pero no son iguales. Ellos mismos señalan las diferencias y se desmarcan del otro. Argentina tiene tantos tipos de piqueteros como de partidos políticos y demandas sociales, y el gobierno de Javier Milei se transformó en el escenario donde cada agrupación pasa y muestra su show. No es ficción ni hay un guión. A las protestas las sostienen las cifras de pobreza, desempleo, inflación y las promesas de ajuste y recortes. Los movimientos que salen a la calle por estos días repiten una y otra vez que quieren garantizar alimentos en las mesas y los comedores. Del otro lado un flamante gabinete que insiste en que "dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada". En el medio, la primera manifestación de la era Milei con tufillo a puesta en escena de cara a lo que vendrá.

Una semana antes del balotaje, el Polo Obrero, dirigido por Eduardo "Chiquito" Belliboni, había anticipado que lo que seguiría iba a ser movido. Ganaran Massa o Milei, ellos saldrían a la calle porque "Tolosa Paz fue la peor ministra de Desarrollo Social de la historia", decía. A tres días del triunfo del libertario se llevó a cabo un plenario nacional piquetero en el que se diagramó el plan de lucha hacia el futuro. Allí quedó fijado el cronograma: dos movilizaciones en el fin del gobierno de Alberto Fernández y una, para el 19 y el 20 de diciembre, durante el de Milei.

La advertencia le valió al Polo Obrero miles de críticas, sin embargo no dieron marcha atrás e insistieron en que llevarían a cabo la medida. Sin miedo a las amenazas de desalojos y detención, insistieron en que tomarán la calle las veces que sea necesario para reclamar aquello que creen necesario: alimentos, aumento en el programa Potenciar Trabajo y bono navideño. Pero algo rompió los planes y lo que estaba planteado como "el primer piquete contra Milei" no pudo ser. Esta mañana el líder piquetero Raúl Castells realizó una piquete sorpresivo frente a la Secretaría de Trabajo.

Con chalecos amarillos y en la vereda, los manifestantes permanecieron con sus consignas no mucho tiempo. El evento coincidió con un incendio en un edificio de oficinas aledaño y eso desencadenó que abortaran la queja. Casi en simultáneo, Belliboni fue entrevistado por Radio Mitre donde le bajó el tono a la manifestación de Castells y deslizó que no es comparable en ningún aspecto con lo que la organización que dirige encabezará la semana próxima. "'El que corta no cobra' quiere decir que el que se moviliza y el que lucha tiene prohibido el derecho de protestar. Eso reduce a la persona a una especie de ciudadano de segunda", dijo sobre la sentencia del vocero de Presidencia, Manuel Adorni, que expreso eso, y explicó la diferencia entre su cronograma piquetero y el evento de hoy: "Si una movilización es de 50 personas se puede hacer por la vereda. Si es de 50 mil personas, no. Y eso ocurre en todo el mundo".

El referente, además resaltó que "si hay alguien en la calle es porque hay una protesta o un reclamo y, en tal caso, habrá que prever que no se haga y que se resuelvan los problemas". Destacó también que, la movilización convocada por el líder del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad fue de "muy poca gente y claramente se puede encima de la vereda" y, en ese sentido, sentenció: "No hablemos de cosas ilógicas".

El primer piquete de la era Milei fue encabezado por Raul Castells. Foto: Télam.

Demandas piqueteras en la era Milei

Con respecto a las medidas de Javier Milei, Eduardo Belliboni destacó que "el país tiene problemas muy serios, muy graves" y que no cree que puedan mejorar. Además hizo énfasis en la "luz al final del túnel" que auguró el nuevo presidente en su discurso del Congreso de la Nación: "Tantas veces dijeron que hay una luz al final del túnel, que ya no les creo". Y agregó que "el uno a uno de Menem terminó con 22% de desocupación y con un estallido social".

Sobre las críticas a las movilizaciones y los cortes de tránsito devenidas de ellas, destacó que "desde varias movilizaciones atrás, tuvimos que organizar nosotros el sistema de tránsito por falta de agentes" y enfatizó: "Nuestro objetivo no es impedir que la gente transite".

Belliboni recordó que sus protestas no son nuevas, sino un reclamo ya vigente en el mandato anterior: "Por supuesto que cuando hay una protesta tan grave, como con el Gobierno anterior, donde nos faltaban los alimentos en los comedores populares, encontramos un límite". Sobre la transición remarcó: "Nunca nos respondió Tolosa Paz. A Pablo de la Torre le pedimos que nos reciba porque tenemos muchos problemas, porque hay cosas que dejó pendiente el Gobierno anterior que son los productos navideños, es decir, para evitar que en diciembre tengamos alguna tensión alrededor de lo que son las fiestas".

Ante el futuro incierto, aclaró que la idea de "que la billetera de Desarrollo Social vaya a estar abierta no me da ninguna tranquilidad, porque quiere decir que va a haber más gente demandando".

El Polo Obrero insiste en las críticas a Tolosa Paz y la describen como "la peor ministra de la historia". Foto: Archivo MDZ.

Las exigencias de Castells en el primer piquete a Javier Milei

Horas más tarde, durante la movilización que convocó Raúl Castells, el referente, que debió mudar el corte a la vereda por orden policial, explicó ante la prensa que "puntualmente, el reclamo es que aumenten el Salario Mínimo Vital y Móvil a 350 mil pesos y que con eso puedan subir la jubilación y los planes sociales". Además, hizo énfasis en que "en lo que va de los últimos 30 días, los precios aumentaron entre 50% y 100%".

En sintonía con dicha declaración, pidió "que se reabran las paritarias en todos los gremios porque es tal el aumento de los precios, en la comida en particular, que obliga a que haya que corregir los salarios, las jubilaciones y los planes sociales". Sostuvo también, como crítica al Gobierno de la Nación, que "la única libertad que se ha visto es la de aumentar los precios", en referencia a la campaña de Javier Milei.

De cara al futuro, reclamó por la atención de la ministra de Capital Humano: "Estamos pidiendo que la ministra Sandra Petovello nos reciba, pero no sabemos donde está ni donde va a trabajar". Además sostuvo que "para 25 millones de personas de las que hay en este país no hay manera de armar una mesa para las fiestas".