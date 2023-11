Quiénes son los dos científicos argentinos que recibieron el Konex de Brillante

Los científicos argentinos Sandra Díaz y Gabriel Rabinovich recibieron este martes el premio Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación, en una ceremonia que se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires.

En la oportunidad también se entregó el Konex de Honor, premio que se concede a figuras fallecidas en la última década, a Eduardo Charreau y Christiane Dosne Pasqualini, doctor en ciencias químicas e investigadora especializada en medicina experimental en leucemia, respectivamente.

Además, se entregaron los Konex de Platino, distinción que se otorga a los mejores exponentes de las 21 disciplinas

en las que se dividió este año la actividad. También se otorgaron Menciones Especiales a ANLIS-Malbrán, CITES e Y-TEC y Menciones Especiales por Trayectoria a Juan José Cazzulo y a Juan Carlos Parodi.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra el Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex; Alberto

Kornblihtt, presidente del Gran Jurado; Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y los

galardonados.

La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado integrado por 20 importantes personalidades. Es

presidido por Alberto Kornblihtt -Premio Konex de Brillante 2013-, su secretaria general es Mirta Roses -Premio

Konex de Brillante 2003- y cuenta con Juan Martín Maldacena -Premio Konex de Brillante 2013- como invitado

especial.

Foto: Gentileza Fundación Konex

Las elecciones se colaron en los discursos

Antes de hacer entrega de los galardones, Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, se dirigió al auditorio y citó a Bernardo Houssay, primer Premio Nobel en Ciencias y creador del CONICET. "El adelanto de las ciencias en un país es el índice más seguro de su civilización. Hablar del futuro de las ciencias en una Nación es lo mismo que expresar qué jerarquía ocupará en el mundo civilizado. Falta de ciencia es sinónimo de barbarie o de atraso. La verdadera supremacía de un pueblo se

basa en la labor silenciosa y obstinada de sus pensadores, hombres de ciencia y artistas; esta obra reporta fortuna y gloria al país, bienestar a toda la humanidad”, recordó Ovsejevich.

"Hoy no hay duda que la investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología ha sobrevivido, contra viento y marea, a los vaivenes del país y a la visión cortoplacista de nuestra clase dirigente. El trabajo que realizan nuestros científicos involucra no sólo el avance del conocimiento en sí sino también el traslado de sus aplicaciones prácticas y concretas en beneficio de la comunidad para los ámbitos de la vida cotidiana, la economía y la salud", dijo el titular de la fundación. Y cerró: "En tiempos de tanta confusión y convulsión en el mundo, nuestra idea de recompensar a los mejores y exponer sus virtudes a la sociedad como ejemplo de

vida y de conducta, se vuelve aún más significativa".

Por su parte, el titular del Gran Jurado, Alberto Kornblihtt, realizó un encendido discurso con fuertes connotaciones políticas haciendo referencia a la reacción de la sociedad científica argentina a la propuesta de privatizar el CONICET.

"Hoy, después de la primera vuelta, nos encontramos un poco más aliviados (y no es cuestión de ocultar mis preferencias políticas que todos conocen) ya que quienes obtuvieron más votos reforzaron su compromiso con la educación y salud públicas, la justicia social, la cultura y la ciencia y la tecnología como motor del desarrollo económico independiente. En este contexto, la entrega de los premios Konex en Ciencia y Tecnología en 2023 se resignifica con increíble oportunidad en la historia de nuestro país", sostuvo.

Premio Konex de Brillante 2023

Sandra Díaz, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC) cuenta con larga trayectoria a nivel mundial en el campo de la ecología vegetal. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Córdoba y profesora visitante en la Universidad de Oxford. Fue pionera en el desarrollo del concepto de biodiversidad funcional vegetal, describiendo por primera vez el espectro global de forma y función de las plantas.

También combina estos temas con estudios interdisciplinarios sobre cómo diferentes actores sociales valoran las contribuciones de la biodiversidad y reconfiguran los ecosistemas. Fundó el Núcleo Diversus sobre Diversidad y Sustentabilidad y co-fundó la Base Mundial de Caracteres TRY. Co-presidió el primer Informe Mundial sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Publicó más de 200 artículos científicos y en 2019 fue parte de la lista Nature’s 10 people who mattered in science. Pertenece a las academias de ciencias de Argentina, Estados Unidos, Francia, los Países en Desarrollo y la Royal Society. Recibió numerosas distinciones científicas nacionales e internacionales. Sandra Díaz. Foto: Gentileza Fundación Konex