Piqueteros: la solución que ofrece el Gobierno para evitar acampes

Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social y miembro de la mesa chica del presidente Alberto Fernández, empezó el año con el requerimiento de su jefe de evitar acampes y solucionar el tema planes sociales con Unidad Piquetera. Así entonces, arrancaron las recorridas de agenda por la Costa Atlántica de la ministra, y los piqueteros sostienen por ahora la tensión sin protestas ni instalaciones frente al ministerio, como sí hicieron otros comienzos de año.

Eduardo Belliboni argumenta que el tiempo se agota, y en privado exige aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil y más planes de mayores montos, algo que desde el Gobierno le dijeron que no va a pasar. Primero porque hay un decreto presidencial que prohíbe sumar gente, y segundo porque Sergio Massa, el ministro de Economía, tiene "pisado" los planes y las partidas. Tal es así, que a fin de año la propia Tolosa Paz tuvo reuniones, según supo este medio, para lograr liberar partidas atrasadas.

Los acuerdos del Gobierno son intocables, rígidos, y forman parte del rosario de pedidos que había hecho Eduardo Belliboni y otras agrupaciones piqueteras al Gobierno en épocas de Juan Zabaleta. Los acuerdos de alimentos con la Unidad Piquetera tienen dos componentes: uno son los navideños donde la Unidad Piquetera tiene 404 bocas que hasta ahora no registró grandes dilaciones y está dentro del cronograma de todo el país. Con respecto a la entrega de alimentos secos, el compás de espera termina el 20 de enero y aseguran desde el Gobierno a MDZ que ya está finalizado en un 45%, por lo que no hay grandes inconvenientes. En este acuerdo se entregan los kilos convenidos de diciembre más el 20 % que no se habían entregado en el mes de octubre.

Quien picó en punta y cerró un acuerdo antes de fin de año fue Juan Grabois, dirigente de la UTEP que prometió firma mediante que no llevaría a cabo protestas en contra del Gobierno. La posición de privilegio de algunos dirigentes como Grabois, o Emilio Pérsico (La Cámpora) es lo que genera malestar entre los movimientos sociales. La Cámpora sumado a Pérsico, según cuentan a este medio, se lleva más del 80% del presupuesto para movimientos sociales. Días atrás se supo de una reunión en la que Luis D´elía, dirigente social hoy alineado al oficialismo, pidió más claridad y menos ambigüedad en algunos dirigentes: "No se puede estar de los dos lados del mostrador, hay que ser claros en eso". El ex diputado se encuentra enfrentado con parte del peronismo y La Cámpora, donde ve una obturación para poder lograr un frente progresista que logre ganar en este año electoral la provincia de Buenos Aires y el país.