Grabois acordó con el Gobierno y Unidad Piquetera espera más mejoras

Eduardo Belliboni cree que sigue la tensión y esperan más medidas, pero es consciente de que el fin de año logró algunas mejoras que descomprimieron y permitieron evitar los acampes masivos que habían prometido. Durante tres horas estuvo reunido con Victoria Tolosa Paz, y acordaron seguir regularizando la entrega de alimentos y herramientas para los beneficiarios de Potenciar Trabajo y otros planes que llegan a merenderos populares bajo la órbita de Unidad Piquetera, el frente de protesta que lidera Belliboni. Tolosa Paz tuvo el ok de Alberto Fernández, quien exigió llegar a enero con el tema en vías de resolución. Por su parte, Juan Grabois acordó y suspenderá las protestas hasta abril, algo que generó enojo en distintas agrupaciones.

La ministra goza de la confianza ciega de Fernández, quien la eligió como cabeza de la cartera a pesar de la aversión que genera en Cristina Kirchner, que pidió a gritos que no sea la cabeza de la lista de diputadas el año pasado. Dijo Tolosa Paz al finalizar la reunión: "Trabajo en un gobierno que hizo un esfuerzo muy grande que no pretendo que Unidad Piquetera lo comprenda, pero sí dejar en claro que hicimos un esfuerzo para que las mamás con tarjeta alimentar tengan un refuerzo del 40 % ; hicimos un esfuerzo con el bono de jubilados de 10 mil pesos con el PAMI; hicimos un esfuerzo para pagar el bono a los indigentes en noviembre y diciembre; e hicimos un esfuerzo para lograr la logística de distribución de alimentos secos en toda la Argentina y más de 3 millones de bolsas navideñas para que ningún argentino y argentina pase estas fiestas sin ese plato de comida", enumeró al salir para dejar en claro cuáles eran los esfuerzos llevados a cabo por la sucesora de Juan Zabaleta.

Distinta es la postura de Grabois, de la UTEP que tiene otra sintonía con el Gobierno y de hecho no fue combativo durante los meses más duros de Unidad Piquetera. Grabois llegó ayer a la Ciudad tras haber sido denunciado por violencia de género durante la protesta que llevó a cabo en el jardín de la propiedad de Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro. Tal es el enojo de distintas organizaciones sociales no kirchneristas con Grabois que le dijeron: "UTEP firma un acuerdo infame con Tolosa Paz, que no representa los intereses de los desocupados. A cambio de medio plato de lentejas, levantan medidas de fuerza que nunca hicieron", afirmaron ayer voceros de Unidad Piquetera.

El rosario de pedidos incluye los alimentos secos, productos navideños, herramientas para Potenciar Trabajo, extender planes con mayores montos a una mayor cantidad de personas y esencialmente aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que sirve para modificar montos también en jubilaciones, hoy en 61.342 pesos.