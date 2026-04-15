La soledad, el insomnio y la presión siempre han sido parte del rol de CEO. Pero hoy, los líderes empresariales enfrentan algo más agudo y potencialmente amenazante para su continuidad: una presión constante por atender lo urgente que desplaza el foco de los riesgos de largo plazo.

Los líderes enfrentan una presión constante Esa es una de las principales conclusiones del primer BCG CEO Insomnia Index, un estudio basado en una encuesta a aproximadamente 500 CEOs de compañías con ingresos de entre US$100 millones y más de US$5.000 millones, complementado con un modelo de análisis construido sobre cinco años de datos de rotación de CEOs en el S&P 1200. El estudio muestra que más del 70% de los CEOs reporta niveles clínicamente altos de estrés y que el puntaje promedio de estrés alcanza 66,7 sobre 100. Además, 57% afirma que los asuntos de corto plazo consumen una proporción desmedida de su tiempo, lo que reduce el espacio para atender riesgos y oportunidades estratégicas.

Entre los factores que más estrés generan aparecen, en primer lugar, el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y la gestión de costos. A esto se suma un entorno operativo desafiante: 60% de los CEOs anticipa que las condiciones para operar serán “desafiantes” o “muy desafiantes” en los próximos meses, mientras que uno de cada tres sostiene que hoy tiene más que demostrarle a la junta directiva que hace apenas seis meses. Hoy el desafío para los CEOs no es solo responder a las exigencias inmediatas del negocio, sino hacerlo sin perder de vista el crecimiento sostenible de largo plazo. Esa tensión se intensifica en un contexto en el que disponen de menos tiempo y enfrentan directorios cada vez más preparados, informados y exigentes, que también operan bajo una mayor presión.

ceo El 60% de los CEOs anticipa que las condiciones para operar serán “desafiantes” o “muy desafiantes” en los próximos meses. Archivo. Las presiones vienen del entorno del CEO El informe también muestra que las presiones más intensas suelen venir del entorno más cercano del CEO. Los directorios encabezan la lista de stakeholders más estresantes, seguidos por los trabajadores y los equipos de liderazgo senior. En el caso de los CEOs de las compañías más grandes del estudio, el equipo de liderazgo senior ocupa incluso el primer lugar como fuente de estrés. En este contexto, más de la mitad de los CEOs prevé hacer cambios en su equipo de liderazgo en los próximos seis meses. Uno de los hallazgos más llamativos es que el CFO aparece como la principal amenaza interna percibida para la estabilidad del CEO. Más de una cuarta parte de los encuestados identifica al chief financial officer como el miembro del C-suite que representa el mayor riesgo para su continuidad en el cargo (26%), seguido por el chief operating officer (COO) con un 24%, lo que refleja la proximidad de estas figuras al directorio y su influencia sobre la estrategia de creación de valor.

El liderazgo senior ocupar el primer lugar del estrés Según el estudio, la cercanía del CFO con el directorio y su peso en las conversaciones sobre desempeño financiero, asignación de capital y riesgo fortalecen su influencia dentro de la organización. Al mismo tiempo, la investigación advierte sobre una posible desconexión entre los temas que más preocupan hoy a los CEOs y los factores que, en la práctica, están más asociados con su rotación. La presión de accionistas activistas, por ejemplo, figura entre las preocupaciones menos relevantes para los líderes, pese a que el modelo de BCG muestra que, cuando una compañía se convierte en objetivo de este tipo de inversores, la probabilidad de salida del CEO aumenta 24%. De forma similar, aunque una caída de 10% en la tasa neta de entrada de empleados incrementa en 12% la probabilidad de salida de un CEO, menos de la mitad de los encuestados expresa preocupación por un aumento del descontento en la fuerza laboral.